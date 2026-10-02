Ali lahko EU pokaže Kitajski mišice, ki jih nima?

Prejšnji teden je bila vsa pozornost sveta usmerjena v Washington, kjer sta se sestala predsednika Donald Trump in Xi Jinping, prihodnji teden pa se bo svet osredotočil na odnose med Evropsko unijo in Kitajsko. Čeprav bodo pogovori v Pekingu 8. in 9. oktobra potekali na ministrski ravni, so napovedani kot točka, na kateri bosta velika trgovinska partnerja dosegla dogovor o vprašanju rebalansa dvostranske izmenjave ali pa bodo med njima odjeknili prvi streli trgovinske vojne. Evropski komisar za trgovino Maroš Šefčovič nestrpno čaka, da bo minil »zlati teden«, s katerim so Kitajci zaznamovali 77. obletnico ustanovitve komunistične države. Že 8. oktobra bo v Pekingu na pogovorih s kitajskim ministrom za trgovino Wang Wentaom oziroma na drugem sestanku na novo ustanovljenega mehanizma za ...