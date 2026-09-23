Ali lahko novi generalni sekretar reformira ZN?

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    Zorana Baković
    23. 9. 2026 | 05:00
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    Spremljajte Delo kot prednostni vir na Googlu
    Kitajska se je zavzemala za preobrazbo Združenih narodov že v začetku devetdesetih let, ko je zahtevala, naj se svetovna organizacija strukturno in funkcionalno prilagodi novim razmeram na globalnem prizorišču. Vendar je moral na čelo ZDA priti nekdo, kot je Donald Trump, da se je dejansko pokazalo, kako nujna je reforma organizacije, na kateri temelji svetovna ureditev. Ko je Trump že med prvim mandatom, predvsem pa, ko je znova prišel v Belo hišo, pokazal, na kako oddaljeno obrobje je pripravljen potisniti ZN, so se številne države vprašale, kaj narediti z vakuumom, ki se širi in grozi z globalnim kaosom. Za alternativno ureditev ni dovolj trdne strukture in vse kaže, da je edini izhod iz sedanjega položaja povrnitev zaupanja v multilateralizem in svetovno organizacijo, pri čemer je ...
    Gospodarstvo  |  Novice
    DRAŽBA

    Hiša v Logatcu, vredna 760.000 evrov, prodana v 15 minutah

    Je na dražbah še vedno mogoče kupiti nepremičnino ceneje? Kupec hišo na dražbi kupil s 30-odstotnim popustom.
    Aleksandar Lukić 21. 9. 2026 | 16:04
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    Odprli največjo sončno elektrarno v Sloveniji

    Projekt Sončne elektrarne Prapretno je prvi slovenski energetski projekt, ki je pridobil tri milijone evrov iz evropskega sklada za pravični prehod.
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    Nekdanji norveški skakalni zvezdnik Daniel-Andre Tande je sporočil čudovito novico.
    Miha Šimnovec 21. 9. 2026 | 11:31
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    Šport  |  Košarka
    Los Angeles Lakers

    Komisar se brani: Pri poslih z Dončićevim moštvom je vse čisto

    Komisar lige NBA Adam Silver je zavrnil očitke, da Marka Walterja niso dovolj podrobno preiskali, preden je dobil zeleno luč za nakup Los Angeles Lakers.
    22. 9. 2026 | 05:00
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    »Danes si življenja brez športa ne predstavljam« (video)

    Za gibanje ni treba biti športnik. Včasih je dovolj prvi sprehod, vožnja s kolesom ali vadba, na kateri ugotovimo, da se želimo vrniti tudi prihodnji teden.
    17. 9. 2026 | 12:54
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    Magazin  |  Zanimivosti
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    Smo res preveč odvisni od tehnologije ali je težava drugje?

    Ker je tehnologija dostopna tudi najmlajšim in povzroča mnoge težave, za nezbranost pri učenju okrivimo telefon. Pozabimo pa na preprosto, a pomembno dejstvo.
    Promo Delo 14. 9. 2026 | 09:12
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    Iluzije stabilnosti je konec

    Zakaj se morajo podjetja naučiti uspešno poslovati v svetu nenehne negotovosti – komentar Michaela Kolba, izvršnega direktorja skupine ACREDIA
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    Marjana Kristan Fazarinc 23. 9. 2026 | 06:00
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    Ko varčevanje v zdravstvu postane strošek za celotno gospodarstvo

    Boljši zdravstveni izidi praviloma pomenijo boljšo kakovost življenja, večjo funkcijsko neodvisnost in s tem večjo delovno zmožnost posameznika.
    Petra Došenović Bonča 23. 9. 2026 | 05:30
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    Napaka je čakati, dokler zelo ne boli

    Ozaveščenost o pomenu preventivne skrbi za ustno zdravje je še premajhna; če nimamo težav, k zobozdravniku ne gremo.
    Milka Bizovičar 23. 9. 2026 | 05:00
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    Vse več sredstev za medicinske pripomočke, prispevajo tudi bolniki

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    Milka Bizovičar 23. 9. 2026 | 04:30
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    Zdenko Matoz 23. 9. 2026 | 06:00
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    Marjana Kristan Fazarinc 23. 9. 2026 | 06:00
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    Marko Kočevar 23. 9. 2026 | 05:55
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    Za lažji prehod mladih s posebnimi potrebami na trg dela

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    Andreja Žibret 23. 9. 2026 | 06:00
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    Delov poslovni center

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    Magazin

    Pozdrav poletjuSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

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