Ali lahko novi generalni sekretar reformira ZN?

Kitajska se je zavzemala za preobrazbo Združenih narodov že v začetku devetdesetih let, ko je zahtevala, naj se svetovna organizacija strukturno in funkcionalno prilagodi novim razmeram na globalnem prizorišču. Vendar je moral na čelo ZDA priti nekdo, kot je Donald Trump, da se je dejansko pokazalo, kako nujna je reforma organizacije, na kateri temelji svetovna ureditev. Ko je Trump že med prvim mandatom, predvsem pa, ko je znova prišel v Belo hišo, pokazal, na kako oddaljeno obrobje je pripravljen potisniti ZN, so se številne države vprašale, kaj narediti z vakuumom, ki se širi in grozi z globalnim kaosom. Za alternativno ureditev ni dovolj trdne strukture in vse kaže, da je edini izhod iz sedanjega položaja povrnitev zaupanja v multilateralizem in svetovno organizacijo, pri čemer je ...