Ali lahko še kaj ustavi zaton nemške industrije?

V ponosnem središču nemškega inženirskega znanja blaginja ni več samoumevna. Prejšnji mesec je proizvajalec laserjev in strojev Trumpf, simbol uspešnih družinskih podjetij, znanih kot Mittelstand, prvič po svetovni finančni krizi utrpel izgubo. V manj kot 24 urah je njegov domači kraj Ditzingen, ki leži v bogati zvezni deželi Baden-Württemberg, napovedal zaostrovanje varčevalnih ukrepov. Lokalni davek na podjetja, osrednji vir prihodkov, je od leta 2023 upadel za 80 odstotkov, kar bo proračun v prihodnjih letih pahnilo globoko v rdeče številke.