Ali lahko Xi Jinping ukroti ognjenega konja?

V sporočilu, s katerim je nagovoril državljane ob prihodu tradicionalnega novega leta, je kitajski predsednik samo enkrat omenil konja.

»Poženimo se naprej kot konji, s pogumom, vitalnostjo in energijo, borimo se za svoje sanje in srečo ter našo veliko vizijo spremenimo v čudovito stvarnost.« Toda kitajski partijski in državni voditelj Xi Jinping je imel tudi med vrsticami sporočila, polnega samohvale zaradi gospodarskih uspehov, ves čas pred očmi ognjenega konja, v katerega horoskopskem znamenju bo naslednjih dvanajst lunarnih mesecev. Vprašanje je le, ali bo dovolj močen, da bo ukrotil to energijo, ki bo jutri prišla z začetkom lunarnega novega leta, in se odmaknil od roba, na katerem stoji v tem trenutku. Gledano z večje oddaljenosti se zdi Xi Jinping mnogim trden, samozavesten in uspešen državnik, ki je lani dosegel vrsto uspehov v obeh arenah: pri reševanju domačih in odvračanju zunanjih težav. Toda Kitajska je na ...