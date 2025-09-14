Napaka ali izzivanje? Ruski dron vstopil v romunski zračni prostor

Romunija je v soboto zvečer aktivirala vojaška letala, potem ko je iz sosednje Ukrajine v njen zračni prostor ob meji vstopil ruski dron, je sporočilo obrambno ministrstvo v Bukarešti. Pojasnilo je, da ga niso sestrelili, saj je ta že prej zapustil nebo nad Romunijo, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Po navedbah ministrstva je dron v romunski zračni prostor vstopil med ruskim napadom na ukrajinsko infrastrukturo. V odziv so aktivirali dva lovca F-16, ki sta mu sledila, dokler ni ta v bližini naselja Chilia Veche tik ob meji zapustil zračni prostor države v smeri Ukrajine.

Brezpilotnik ni letel nad naseljenimi območji in ni predstavljal neposredne grožnje za prebivalce, je še sporočilo ministrstvo.

Po besedah obrambnega ministra Ionuta Mosteanuja bodo s helikopterji preiskali območje, nad katerim je dron letel, navaja tiskovna agencija Reuters.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je na omrežju X zapisal, da je dron prodrl približno deset kilometrov globoko in v zračnem prostoru Romunije, članice zveze Nato, vztrajal približno 50 minut.

»Ruska vojska natančno ve, kam letijo njeni droni in kako dolgo lahko ostanejo v zraku. Njihove poti so vedno natančno izračunane. To ne more biti naključje, napaka ali pobuda nekaterih nižjih poveljnikov. Gre za očitno širitev vojne s strani Rusije,« je ocenil.

Poljska, kamor so v noči na sredo vstopili ruski droni ter sprožili odmeven odziv poljskih in zavezniških sil, je medtem v luči ruskega napada v bližini ukrajinsko-poljske meje v sodelovanju s zaveznicami iz Nata aktivirala svoje letalstvo, je na omrežju X sporočilo poveljstvo poljske vojske. Ob tem so oblasti tudi zaprle letališče v Lublinu na vzhodu države.