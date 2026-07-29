Ali se bo vojna med Trumpom in Kanado razširila po vsem svetu?

Od sredine decembra lani je Južno Afriko zajelo več mesecev neprekinjenih padavin. Poplavne vode so pogoltnile ceste, mostove, ambulante in šole po vsej mozambiški provinci Gaza. Prizadetih je bilo več kot 700.000 ljudi, več kot 200.000 pa jih je bilo razseljenih. Po ocenah je umrlo okoli 300 ljudi, poplave pa so povzročile tudi izbruhe bolezni, ki se prenašajo z vodo. V nekaj tednih je organizacija World Weather Attribution ocenila, da so podnebne spremembe povzročile, za približno 40 odstotkov intenzivnejša. Svetovna skupnost donatorjev je nato naredila, kar vedno stori, ko podnebna katastrofa prizadene Afriko ali katero drugo regijo v razvoju. Krivda je bila pripisana podnebnim spremembam, ki so bile predstavljene kot abstrakten kolektivni neuspeh brez enega samega krivca. Žrtve so ...