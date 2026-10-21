Ali se pripravljajo neposredni pogovori Trumpa, Zelenskega in Putina?

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je po torkovih pogovorih z ameriškim odposlancem Stevom Witkoffom v Oslu sporočil, da izmenjava ameriških obveščevalnih podatkov z Ukrajino znova deluje. Witkoff bo danes v Rusiji obiskal ruskega predsednika Vladimirja Putina, s katerim naj bi govoril o predlogih za končanje vojne in možnosti tristranskih pogovorov z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom ter Zelenskim.

»Hvaležni smo ameriški strani. Zdaj to deluje,« je po poročanju Washington Posta dejal Zelenski, ki je poudaril, da so za Ukrajino še posebej pomembna zgodnja opozorila pred ruskimi balističnimi raketami. Ta namreč civilistom omogočajo, da se pravočasno umaknejo na varno.

Obnovitev izmenjave obveščevalnih podatkov pomeni pomemben premik v odnosih med Washingtonom in Kijevom, ki so se v zadnjih tednih zaostrili. Ukrajina je namreč ZDA obtoževala, da ji omejujejo dostop do ključnih informacij, kar je Washington zanikal.

Witkoff se je z Zelenskim sestal v Oslu, kjer so govorili o predlogih za končanje vojne, varnostnih jamstvih za Ukrajino in nadaljnji ameriški podpori. V pogovorih so sodelovali tudi finski predsednik Alexander Stubb in norveški premier Jonas Gahr Støre, ki sta poudarila pomen diplomatskih prizadevanj in sodelovanja Evrope pri iskanju rešitve.

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Ameriški odposlanec bo predloge predstavil Putinu, od katerega Ukrajina in njeni evropski zavezniki pričakujejo odgovor. Za zdaj ni jasno, ali bo ruski predsednik pripravljen na tristransko srečanje, ki bi lahko odprlo pot do neposrednih pogajanj o končanju vojne.

Reuters poroča, da bo Witkoff po pogovorih v Oslu poskušal ustvariti pogoje za neposredna tristranska in širša večstranska pogajanja. Kijev Independent pa poroča, da je norveški premier Jonas Gahr Støre po pogovorih v Oslu dejal, da bi Witkoffov obisk Rusije lahko utrl pot srečanju na ravni predsednikov. Zelenski se pri tem zavzema, da bi odprta vprašanja reševali neposredno med voditelji.

Medtem se ruski napadi na Ukrajino nadaljujejo. Ukrajinske oblasti so v torek poročale o najmanj desetih smrtnih žrtvah, še dva človeka pa sta umrla v napadu v okolici Harkova v noči na sredo.