Ali ste na obrazu Xi Jinpinga kdaj videli čustva?

»Ljudje na splošno prej sodijo bolj z očmi kot z rokami, saj vsakdo lahko vidi, le redki pa občutijo, kaj si v resnici. Vsakdo vidi, kar se zdiš, le redki zaznajo, kaj si; in ti redki si ne upajo nasprotovati mnenju večine.« To je citat iz dela Niccola Machiavellija Vladar (Il principe), ki se mi je prikradel v misli, ko sem prejšnji teden opazovala državnega voditelja Xi Jinpinga med njegovim obiskom v Washingtonu. Mnogi so me spraševali, kako si razlagam prizor na letališču v oporišču Andrew, ko nad Xijem in njegovim gostiteljem Donaldom Trumpom v njuno čast potekajo preleti bojnih letal, ki na obrazu ameriškega predsednika povzročajo grimase, hkrati pa je na obrazu kitajskega voditelja videti izraz popolne ravnodušnosti. In vsi, ki so me to spraševali, so hoteli slišati potrditev ...