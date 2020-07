Ali Trump načrtuje preložitev predsedniških volitev?

New York – Alip načrtuje preložitev predsedniških volitev v ZDA? Republikanski predsednik je v tvitu zapisal, da bodo novembrske volitve zaradi glasovanja po pošti najbolj nezanesljive in goljufive v zgodovini, kar bi bila velika sramota. »Naj preložimo volitve, dokler ne bodo ljudje lahko volili pravilno in varno???«Trump že dlje časa nasprotuje odločitvam demokratsko vodenih držav za prehod na glasovanje po pošti v času covida-19. Demokrati zatrjujejo, da je to pravično do starejših in vseh drugih, ki so zdravstveno najbolj ogroženi, a tudi drži, da so bili takšnemu načinu glasovanja v preteklosti bolj naklonjeni njihovi volivci.Trump ne nasprotuje volitvam po pošti za tiste državljane, ki so do tega upravičeni in se tudi pravočasno prijavijo, le malo pred vprašanjem o preložitvi volitev pa je svojim privržencem posredoval preizkus glasovanja po pošti televizijske postaje iz Georgie, med katerim se je izgubilo tri odstotke glasovnic, po štirih dneh pa jih je prispelo le osemdeset odstotkov teh. Skoraj polovica ameriških zveznih držav dovoljuje manj kot teden dni za glasovanje po pošti.Demokrate je doslej skrbelo, da predsednik ne bo hotel sprejeti morebitnega poraza na novembrskih volitvah, zdaj pa jih čaka novo soočenje zaradi glasovanja po pošti. Nekateri poudarjajo, da Trump nima pristojnosti, da bi lahko preložil volitve, lahko pa doseže, da poraza ne bodo sprejeli njegovi privrženci. Republikanec je o preložitvi spraševal le malo po prav tako šokantnih podatkih trgovinskega ministrstva, da se je bruto domači proizvod ZDA v drugem letošnjem četrtletju skrčil za rekordnih 32,9 odstotka.