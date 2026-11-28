V velikanski množici kitajskih turistov, ki so obiskali Xiamen, se z ladjo vozili na otok Gulangyu in se ob tem spominjali zgodovine odpiranja svoje države proti zunanjemu svetu, je bilo vse polno otrok. Prisrčni so bili ti malčki, čeprav so pogosto zelo razvajeni. Ko se jim nič več ni ljubilo hoditi, je eden od staršev, ne redko pa celo babica ali dedek, počep­nil, da mu je domnevno utrujeni pobič splezal na hrbet, on pa ga je nato nosil. Kot kraljeviča. Ni naključje, da se otroci v Kitajski imenujejo bao-bei, kar dobesedno pomeni – zaklad. Tukaj, v mestu, ki je od tajvanskega otoka Kinmen oddaljeno le kakšnih deset kilometrov, od otoka, na katerem stoji glavno tajvansko mesto Tajpej, pa približno 300 kilometrov, razigrane turiste vprašam, ali bi se bili pripravljeni bojevati za Tajvan. ...