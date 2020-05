Alphabet ne bo gradil futuristične soseske v Torontu

V projekt so vložili že 50 milijonov dolarjev

Takšne futuristične soseske v obalnem delu kanadskega Toronta za sedaj še ne bo. Foto Sidewalk Labs

Sidewalk Labs, hčerinska družba Googlovega Alphabeta, se je dokončno odpovedala načrtovanju in ureditvi futuristične soseske na skoraj petih hektarjih obalnega dela kanadskega Toronta, je danes sporočil njen direktor Daniel Doctoroff. Odločitvi je botrovala finančna in gospodarska negotovost zaradi pandemije koronavirusa, čeprav so zaradi nekaterih nasprotovanj in pomislekov priprave na gradnjo soseske upočasnili že oktobra lani, poroča CNN Business.Alphabet oziroma Sidewalk Labs se je z zamislijo ukvarjal že od leta 2017 in je v tem času za odpravo prometne gneče, za zmanjšanje izpustov ogljikovega dioksida in za zmanjšanje količin odpadkov že vložil petdeset milijonov ameriških dolarjev. Toda nasprotovanja so se začela zaradi načrtovanega zbiranja podatkov o prebivalcih, čemur so nasprotovali zagovorniki zaščite osebnih podatkov in politiki. V Sidewalk Labs so namreč predvidevali, da bi v soseski namestili senzorje, ki bi sledili gibanju vseh ljudi in vozil, da bi lažje uravnavali pretočnost prometa. Sicer so zagotavljali, da bi s podatki ravnali v skladu z načeli varstva osebnih podatkov, a nasprotnikov to ni prepričalo.Sedaj bo vladna agencija Waterfront Toronto, ki je že prej bdela nad načrti, projekt nadaljevala sama in razvijala sosesko prihodnosti na območju Quayside, družba Sidewalk Labs pa bo po besedah njenega direktorja še naprej razvijala pametna mesta in podobne projekte kje drugje.