Alternativa avtoritarnemu vladanju še ni rojena

V Srbiji po današnjih volitvah ne bo sprememb. Na političnem prizorišču se ni rodila prepričljiva alternativa prevladujočemu nacionalističnemu in avtoritarnemu modelu vladanja. Volivci so kljub naraščanju okužb z novim koronavirusom dočakali parlamentarne volitve, nimajo pa ­prave izbire.Čeprav se bo za 250 poslanskih sedežev potegovalo 21 strank in zavezništev, zmaga vladajoče Srbske napredne stranke (SNS) ni vprašljiva. Po napovedih zadnjih anket bo lista Aleksandar Vučić – Za naše otroke koalicije SNS dobila skoraj 60 odstotkov glasov. Z glavnim koalicijskim partnerjem, Socialistično stranko Srbije (SPS) zunanjega ...