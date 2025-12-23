Alžirija ni opravila s francosko kolonialno dediščino

Alžirija bo jutri glasovala o osnutku zakona, ki bi kriminaliziral francosko kolonizacijo Alžirije. Zakon je predlagala alžirska Narodna ljudska skupščina.

AL24 News sporoča, da je namen Alžirije od Francije pridobiti priznanje krivde in opravičilo za zločine kolonializma. Z zakonom bi bila francoska vojaška aktivnost označena kot zločin proti človeštvu. Alžirija je v 21. stoletju večkrat skušala kriminalizirati francosko kolonialno preteklost.

Alžirija je konec novembra gostila Mednarodno konferenco o zločinih kolonializma v Afriki, njen namen je vzpostavitev pravne podlage za pridobitev reparaciji.

Francija je vladala Alžiriji kot koloniji 130 let. Od leta 1830 do leta 1962, ko si je država z vojno priborila samostojnost. Krvava osemletna vojna za neodvisnost je terjala 1,5 milijona življenj in razselila podobno število Alžircev.

Snovalci novega zakona poudarjajo, da so Alžirci med kolonialno nadvlado poleg finančnih izgub bili deležni tudi stradanja, trpinčenja in brisanja alžirske identitete. Francija je v preteklosti že plačala reparacije Harkijem, Alžircem, ki so se med državljansko voljno bojevali na strani Francozov.

Alžirski očitki proti Franciji potekajo v času napetih odnosov med državama. Francija je pred časom podprla načrt Maroka za avtonomijo v Zahodni Sahari, kar ogroža samoodločbo Sahravijev. Aprila se je trenje stopnjevalo, ko je Francija aretirala alžirskega diplomata. Alžirsko zunanje ministrstvo je bilo posebej kritično do tega, da so diplomatsko osebje aretirali brez postopka pričakovanega za uradno osebje.

V francoskih medijih večinoma ne odobravajo reparacij Alžiriji. Le Figaro Alžiriji očita proti-francosko držo. Marie-Claude Mosimann-Barbier, predavateljica na École normale supérieure Paris-Saclay, pa izpostavlja, da Francija nima nobenih dolžnosti do bivše kolonije, saj naj bi ta »prav tako nekoč izvajala kolonializem.«

Francoski predsednik Emmanuel Macron je v preteklosti omenil, da se bo Alžiriji opravičil za kolonialno preteklost, a je do vprašanja reparacij zadržan.