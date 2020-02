Amal Clooney bo v Haagu zagovarjala Rohinge

Aung San Su Či ni več tista borka za človekove pravice, ki je pred tridesetimi leti dobila Nobelovo nagrado za mir. FOTO: Athit Perawongmetha/Reuters

Sodišče odredilo začasne ukrepe

Odvetnica za človekove pravice Amal Clooney bo zastopala Rohingje. FOTO: Peter Nichols/Reuters

Zahodnoafriška pretežno muslimanska Gambija skupaj z Maldivi na mednarodnem sodišču Združenih narodov v Haagu Burmo obtožuje genocida nad pripadniki tamkajšnje muslimanske manjšine Rohinga. Maldive bo v tem procesu zastopala znana odvetnica za človekove praviceiz odvetniške hiše Doughty Street Chambers v Londonu, poroča Guardian.Maldivi so se Gambiji v njenem prizadevanju za sodni epilog zločinov nad Rohingami pridružili naknadno, a tamkajšnja vlada je prav tako prepričana, da je bilo početje burmanske vojske leta 2017 najhujših zločin nad človeštvom, genocid. Takrat je zaradi pobojev, posiljevanja in požiganja vasi okrog 700.000 pripadnikov manjšine Rohinga moralo pobegniti čez mejo v sosednji Bangladeš. Večina se jih še do zdaj ni vrnilo na svoje domove, ki jih marsikje tudi več ni, saj je burmanska oblast pod vodstvom nobelove nagrajenke za mircelotne vasi zravnala z zemljo.Mednarodno haaško sodišče je zato že januarja za Burmo odredilo začasne ukrepe z nalogo, naj vlada prepreči nadaljnje genocidno nasilje nad Rohingami in naj zavaruje dokaze o preteklih zločinih nad to manjšino. Takšna odredba pomeni zavrnitev predlogov predsednice Aung San Su Či, ki je na sodišču v Haagu upravičevala vojaške akcije in predlagala, da mednarodno sodišče zavrne obtožbe o genocidu in naj prepusti mjanmarskemu sodnemu sistemu, da obravnava morebitne kršitve človekovih pravic. Toda do dokončne razsodbe mednarodnega sodišča utegnejo miniti leta, pravijo strokovnjaki.Clooneyjeva je zadovoljna, ker bo lahko pomagala iskati sodno zadoščenje za preživele Rohinge, in njeno dosedanje delo daje upanje, da bo pri tem uspešna. Do zdaj si je namreč nabrala že nekaj pomembnih zmag v boju za človekove pravice. Uspešno je zastopala nekdanjega maldivskega predsednikain pred mednarodnim sodiščem dokazala, da je bila njegova obsodba na trinajstletno zaporno kazen nezakonita.Prav tako je uspešno branila Reutersova novinarja Va Lona in ki so ju zato, ker sta poročala o poboju desetih pripadnikov Rohing v Burmi obtožili izdaje državne skrivnosti in sta v zaporu preživela več kot petsto dni. Maja 1919 so ju morali izpustiti prav zaradi uspešne obrambe Clooneyjeve.