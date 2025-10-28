Amazon bo odpustil 14.000 delavcev, nadomestila jih bo umetna inteligenca

Pri podjetju Amazon so v torek potrdili, da nameravajo ukiniti več kot 10.000 delovnih mest. Dejali so, da morajo podjetje organizirati bolj ekonomično in zgrabiti priložnosti, ki jih ponuja umetna inteligenca, navaja BBC.

Višja podpredsednica Amazona Beth Galetti je v obvestilu za delavce zapisala: »Nekateri se morda sprašujete, zakaj bomo ukinili delavna mesta, če gre podjetju tako dobro. Zapomniti si moramo, da se svet hitro spreminja. Uporaba umetne inteligence je najpomembnejša tehnologija od izuma interneta, podjetjem pa omogoča, da ustvarjajo hitreje kot kdajkoli prej.«

Dodala je, da si pri Amazonu prizadevajo, da bodo podprli vse tiste, ki jih bo odločitev prizadela. Nekaterim bodo poskusili najti druga delovna mesta znotraj podjetja, drugim pa bodo namenili »prehodno podporo«, ki vključuje odpravnino.

Tiskovna agencija Reuters in časopis The Wall Street Journal sta nedavno poročala, da bodo pri Amazonu ukinili tudi do 30.000 delovnih mest po vsem svetu. Amazonov sindikat v Združenem kraljestvu pravi, da bodo številni Britanci izgubili službo.

Ustanovitelj podjetja Amazon se je junija poročil v Benetkah. FOTO: Marco Bertorello/AFP

»Dejstvo, da lahko podjetja ustvarijo tako astronomske dobičke, da lahko njihov ustanovitelj Jeff Bezos na počitnice hodi v vesolje in najame cele mestne četrti za svojo vulgarno poroko, preden brez pomisleka odpusti zveste delavce, samo še bolj poudarja vse, kar je narobe s sistemom, za katerega se veliko ljudi počuti, da se ga ne da več popraviti,« so po navedbah Sky News dejali pri sindikatu.

Masovno najemanje delavcev med pandemijo

Amazon ima po svetu več kot 1,5 milijona zaposlenih tako v pisarnah kot skladiščih. Mednje spadajo tudi delavci na izvršnih položajih, upravniki in prodajalci. Kot številna druga podjetja so tudi pri Amazonu med pandemijo najeli številne delavce, da so lahko pokrili povpraševanje po spletnih dostavah in digitalnih storitvah. Direktor Amazona Andy Jassy je odtlej poskušal zmanjšati stroške in investiral v umetno inteligenco, da bi spodbudil učinkovitost podjetja.

Jassy je junija naznanil, da bodo zaradi vse večje prisotnosti orodij umetne inteligence zmanjšali število delovnih mest. »Potrebovali bomo manj ljudi, ki opravljajo isto delo, ki se ga opravlja danes, in več ljudi, ki bodo opravljali druge vrste dela,« je še dejal Jassy.