Amazon krivi Trumpa za izgubo pogodbe s Pentagonom

Preberite še: Strupeni ameriški prepiri o predvolilni kampanji 2016



Amazon zahteva ponovitev javnega natečaja

Ameriško podjetje Amazon v svoji tožbi zaradi izgube pogodbe o vzpostavitvi računalniškega oblaka za Pentagon poudarja, da je za vse kriv predsednik ZDA Donald Trump . Ta naj bi izvajal neprimeren pritisk na sedež ameriškega obrambnega ministrstva, zaradi česar je deset milijard dolarjev vredno pogodbo oktobra dobil konkurenčni Microsoft.Kot je v tožbi navedel spletni trgovec, je Trump nenehno napadal Amazon tako javno kot za kulisami, s tem pa mu onemogočil pridobitev pogodbe za sistem s kratico JEDI. Ameriškemu predsedniku očitajo, da zaradi njegovega vpletanja Pentagon ni mogel sprejeti razumne odločitve, z vpletanjem pa naj bi hotel škoditi političnemu nasprotniku Jeffu Bezosu , ustanovitelju Amazona in lastniku časnika The Washington Post.Predsednik nenehno napada Bezosa zaradi poročanja tega časopisa, ki ga ne hvali, kot to počnejo nekateri Trumpu naklonjeni mediji. »Vprašanje je, ali lahko predsednik ZDA izkorišča proračun Pentagona za svoje osebne in politične cilje,« so še zapisali v tožbi.Triinsedemdestletni Trump je preteklosti že vplival na Pentagon, in sicer tako že vzel denar za gradnjo zidu na meji z Mehiko, čeprav mu kongres, ki ima po ustavi pristojnost za proračunsko porabo, tega ni dovolil. Amazon zdaj zahteva ponovitev postopka oziroma javnega natečaja brez domnevnega vpletanja, kar pa se verjetno ne bo zgodilo.Uradniki Pentagona namreč po vrsti zanikajo, da je predsednik vplival nanje pri izbiri izvajalca storitev v oblaku. »Podjetje smo izbrali na podlagi odločitve, ki ga je sprejela izkušena ekipa javnih uslužbencev in vojaških častnikov iz obrambnega ministrstva,« je za CNN povedala predstavnica Pentagona. »Pri postopku izbire ni bilo zunanjih vplivov.«