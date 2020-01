Amazon okoljskim aktivistom grozi z odpuščanjem

REUTERS Amazon svojim zaposlenim grozi z odpuščanjem zaradi okoljskega aktivizma. FOTO: Pascal Rossignol /Reuters

Grožnje z odpuščanjem

Amazon bo postal okoljsko bolj odgovoren

Skupina zaposlenih pri Amazonu, ki se v javnosti predstavlja pod imenom »Amazononovi zaposleni za okoljsko pravičnost«, je preko družbenih omrežij objavila, da nekaterim od njih podjetje grozi z odpuščanjem zato, ker se javno opredeljujejo o okoljskih temah. Menda naj bi s tem kršili politiko podjetja, poroča danes BBC.V Amazonu so za BBC potrdili, da so z nekaterimi zaposlenimi opravili razgovore zaradi njihovih javnih komentarjev, povezanih z Amazonom. Politika podjetja glede javnih nastopov in komentarjev njihovih zaposlenih ni nova in velja za vse zaposlene, pravijo v vodstvu spletnega giganta in dodajajo, da so svojo politiko in postopke odobritve javnega nastopanja zaposlenih nedavno posodobili in tako še olajšali takšne nastope.Skupina zaposlenih pa je na Twitterju objavila, da so nekateri od njih po razgovoru dobili še elektronsko pošto, v kateri so jim vodilni zagrozili s prenehanjem zaposlitve, če bodo še naprej javno govorili o Amazonovem poslovanju.Toda Amazonovi zaposleni za okoljsko pravičnost v javnosti niso govorili neposredno o poslovanju podjetja, ampak so se zavzemali za večjo okoljsko odgovornost Amazona. »Naša odgovornost je, da zagotovimo, da naši poslovni modeli ne bodo prispevali k zaostrovanju podnebne krize,« pravijo člani skupine in pozivajo Amazon, da postane ničemisijsko podjetje do leta 2030. Vodstvu podjetja predlagajo tudi, da omeji sodelovanje s podjetji, ki uporabljajo fosilna goriva in da ustavi podporo politikom in lobistom, ki zanikajo podnebne spremembe.Ne samo ta skupina, tudi sicer številni zaposleni in javnost Amazon že dalj časa pozivajo k pogumnejšim korakom k zmanjšanju vplivov tega podjetja na podnebne spremembe in okolje nasploh. Toda maja letos so Amazonovi delničarji zavrnili pobudo, da bi generalni direktoroblikoval širšo politiko podjetja za zmanjšanje njegovega vpliva na podnebne spremembe. A že septembra je Bezos vendarle napovedal načrte , po katerih naj bi Amazon po letu 2030 uporabljal samo obnovljive vire energije, po letu 2040 pa naj bi podjetje doseglo ničelne ogljične izpuste.