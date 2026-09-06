Amazonovo letalo zapeljalo s steze na letališču v Miamiju

Amazonovo tovorno letalo Prime Air je danes zapeljalo s pristajalne steze na mednarodnem letališču v Miamiju, poroča Reuters. O nesreči je zaenkrat malo podatkov.

Zaprli so vse vzletno-pristajalne steze in vozne steze ter ustavili odhode letal, so sporočili predstavniki letališča.

FOTO: Joe Raedle/Getty Images via Afp

Let Prime Air 7598 je okoli 14. ure po vzhodnoameriškem času zapeljal z vzletno-pristajalne steze in obstal na severozahodnem delu letališča, so navedli pristojni. Uro zatem so bile zaprte vse vzletno-pristajalne in vozne steze.

Ameriška zvezna uprava za letalstvo (FAA) je sporočila, da bo nesrečo preiskala.