Ambiciozen projekt je lahko nevaren precedens

Dvesto milijard evrov vreden dogovor o skupni proizvodnji podmornic na jedrski pogon za avstralsko mornarico, ki so ga v ponedeljek v San Diegu naznanili ameriški predsednik Joe Biden, britanski premier Rishi Sunak in predsednik avstralske vlade Anthony Albanese, je povzročil pričakovano oster odziv Pekinga, pa tudi Kremlja. Kitajski in ruski predstavniki so opozorili, da projekt, zasnovan kot protiutež kopičenju kitajske vojaške moči v Indo-Pacifiku, veča verjetnost nastanka oboroževalne tekme in nevarnost jedrske proliferacije.