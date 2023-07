Ameriški vojak brez dovoljenja vstopil v Severno Korejo

Ameriški državljan je med turističnim ogledom območja skupnega nadzora brez ustreznega dovoljenja vstopil v Severno Korejo, kjer naj bi ga tudi pridržali, je danes sporočilo poveljstvo Združenih narodov.

Identiteta Američana sprva še ni bila znana, kot poroča BBC, so ga kasneje identificirali kot ameriškega vojaka Travisa Kinga. To ime so navedli že južnokorejski mediji. Njegov motiv za prečkanje meje za zdaj ni znan.

»Menimo, da se državljan ZDA trenutno nahaja v priporu v Severni Koreji. S kolegi iz Korejske ljudske armade sodelujemo pri razrešitvi incidenta,« je sporočilo tamkajšnjo poveljstvo ZN.

Strokovnjaki menijo, da je Panmunjom najverjetnejši kraj, ki si ga je državljan ZDA izbral za prehod v Severno Korejo, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Demilitarizirano območje med Severno in Južno Korejo je ena najbolj varovanih mej na svetu, sredi njega pa se nahaja območje skupnega nadzora. Slednje se pogosto uporablja za diplomatska srečanja med državama, je pa tudi priljubljena turistična točka.

Severna Koreja je svoj mejni prehod zaprla že leta 2020, kmalu po izbruhu pandemije covida-19. Prehod je ostal zaprt vse do danes, v vmesnem času pa je Pjongjang tudi zmanjšal število pripadnikov varnostnih sil ob meji.

Do domnevnega pridržanja ameriškega državljana sicer prihaja ravno v času zaostrenih odnosov med Washingtonom in Pjongjangom.