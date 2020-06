Američana zaradi vohunjenja obsodili na 16 let zapora

Nekdanjega ameriškega marinca Paula Whelana so v Rusiji zaradi vohunjenja obtožili na 16 let zapora. Whelana, ki se je na sodišču izrekel za nedolžnega in napovedal pritožbo, so decembra leta 2018 v hotelu v središču Moskve aretirali člani ruske varnostno-obveščevalne službe FSB.



Ameriški veleposlanik v Moskvi John Sullivan je sojenje označil kot nepravično in dodal, da bi sodba lahko še zaostrila že tako napete odnose med Moskvo in Washingtonom. »Skrivno sojenje, na katerem niso predstavili nobenega dokaza, je huda kršitev človekovih pravic in mednarodnih pravnih norm, « je poudaril veleposlanik.



Po njegovih besedah so ruske varnostne službe z Whelanom, ki je bil v priporu v strogo varovanem zaporu Lefortovo v Moskvi, ravnale nehumano, saj mu niso omogočile dostopa do osnovne zdravstvene oskrbe in do obiskov. »V osemnajstih mesecih mu ni uspelo spregovoriti z družino ali prijatelji. To je sramotno.«

Odločno zanikajo, da naj bi šlo za vohunjenje

Po trditvah ruske obveščevalne službe FSB so Whelana ga ujeli med vohunjenjem. Dodali so, da je imel pri sebi ključ USB s tajnimi podatki. Njegova družina odločno zanika, da bi šlo za vohunjenje, in vztraja, da je bil v Moskvi na prijateljevi poroki. Petdesetletnik, ki je bil med aretacijo zaposlen pri ameriškem proizvajalcu avtomobilskih delov BorgWarner, je sicer pogosto potoval v Moskvo turistično in poslovno.



»Upali smo, da bo sodišče dokazalo, da je neodvisno, a so na žalost ruski sodniki bližje politiki kot sodstvu,« je po sojenju povedal Whelanov brat David. »Vemo, da bodo Paulovi odvetniki v prihodnjih dveh tednih vložili pritožbo in upamo, da bodo pri tem uspešni, « je v imenu družine dejal David, a dodal, da zaradi nezaupljivosti v rusko sodstvo ne pričakujejo, da bo pravici zadoščeno.