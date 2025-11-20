  • Delo mediji d.o.o.
    PREMIUM   D+   |   Svet

    Američani čakajo na veliki pok

    Zaradi razkritja dokumentov doslej bolj kot Trump na udaru demokrati.
    Zagovorniki razkritja dokumentov, povezanih z afero Epstein, med protestom pred poslopjem ameriškega kongresa v Washingtonu Foto Annabelle Gordon/Reuters
    Zagovorniki razkritja dokumentov, povezanih z afero Epstein, med protestom pred poslopjem ameriškega kongresa v Washingtonu Foto Annabelle Gordon/Reuters
    Barbara Kramžar
    20. 11. 2025 | 03:18
    4:59
    Ne umaknite pogleda od velikih zmag, je predsednik Donald Trump opomnil republikance na dosedanje dosežke v svojem mandatu, med katere je prištel zaprtje meja, ustavitev inflacije, končanje osmih vojn in še česa. Prvi republikanec je v sredo zvečer podpisal kongresno zahtevo o objavi vseh dokumentov v zvezi s pokojnim pedofilom Jeffrey­jem Epsteinom Američani nestrpno čakajo na morebitna nova razkrit­ja umazanih podrobnosti iz življenja vplivnih in bogatih. Pod drobnogledom so tudi Trumpove povezave z nekdanjim floridskim sosedom, čeprav je republikanski prvak po lastnih besedah Jeffreyja Epsteina že leta 2004 nagnal iz Mar-a-Laga

