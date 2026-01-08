Posodobljene prehranske smernice za Američane: uživajte pravo hrano

Ameriško ministrstvo za zdravje in ministrstvo za kmetijstvo sta v sredo predstavila posodobljene prehranske smernice, s katerimi Američane spodbujata k prehrani z več beljakovinami in zdravimi maščobami ter k omejevanju sladkorja in visoko predelanih živil. O smernicah poroča ameriška televizija CNN.

»Sporočilo je preprosto: uživajte pravo hrano,« je ob objavi poudaril minister za zdravje Robert Kennedy mlajši. Po navedbah ministrstva naj bi priporočila prispevala k preprečevanju ali upočasnjevanju kroničnih bolezni. Med drugim svetujejo uporabo olj z esencialnimi maščobnimi kislinami, kot je olivno olje, ter previdnost pri dodajanju maščob k obrokom.

Zadržek do beljakovin

Ameriško združenje za srce je podprlo večji poudarek na uživanju zelenjave, sadja in polnozrnatih žit ter na zmanjševanju vnosa dodanih sladkorjev, rafiniranih žit, nasičenih maščob in sladkih pijač. Hkrati pa je izrazilo zadržke do dela priporočil, ki se nanašajo na beljakovine.

Po oceni združenja bi lahko nekatera priporočila glede soljenja hrane in uživanja rdečega mesa potrošnike nehote spodbudila k preseganju priporočenih meja vnosa soli in nasičenih maščob, ki sta pomembna dejavnika tveganja za bolezni srca in ožilja. Pri tem opozarjajo tudi na poudarjanje polnomastnih mlečnih izdelkov v smernicah, medtem ko sami še naprej priporočajo mlečne izdelke z nizko ali ničelno vsebnostjo maščob.

Združenje potrošnikom svetuje, naj prednost namenijo rastlinskim virom beljakovin in morskim sadežem ter omejijo živila z visoko vsebnostjo maščob, kot so rdeče meso, maslo, mast in loj. FOTO: Reuters

Združenje potrošnikom svetuje, naj prednost namenijo rastlinskim virom beljakovin in morskim sadežem ter omejijo živila z visoko vsebnostjo maščob, kot so rdeče meso, maslo, mast in loj.

Posodobljene smernice sicer priporočajo polnomastne mlečne izdelke brez dodanih sladkorjev, in sicer do tri obroke na dan pri prehrani z okoli 2000 kilokalorijami. Prav tako svetujejo od dva do štiri obroke polnozrnatih živil na dan ter izrazito zmanjšanje vnosa visoko predelanih in rafiniranih ogljikovih hidratov, kot so beli kruh, tortilje iz bele moke in krekerji.