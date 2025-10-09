Američani izstavili račun za Vučićevo sedenje na dveh stolih

V nadaljevanju preberite:

Ameriške sankcije proti Naftni industriji Srbije (NIS) so stopile v veljavo, so danes sporočili iz energetskega velikana, ki je v večinski ruski lasti. Medtem ko Srbiji grozijo resne težave pri oskrbi z gorivi in plačilnem prometu z največjo energetsko družbo v regiji, predsednik Aleksandar Vučić, ki je zaslovel s pragmatizmom in vztrajnim iskanjem zaveznikov pri vseh velesilah, pravi, da se z Američani nima več o čem pogovarjati.

Naftna industrija Srbije je v današnjem sporočilu za javnost poudarila, da »prioriteti, tako kot doslej, ostajata redna oskrba domačega trga z naftnimi derivati, pa tudi ohranjanje socialne stabilnosti zaposlenih«. Zagotovili so, da imajo v tem trenutku zagotovljene zadostne zaloge nafte za predelavo, bencinske črpalke pa so ustrezno oskrbljene z vsemi vrstami naftnih derivatov.