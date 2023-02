Američani sestrelili še en neznani leteči objekt

Niti teden dni še ni minil od sestrelitve kitajskega vohunskega balona nad obalo Južne Karoline, že so ameriška vojaška letala nad Aljasko sklatila še en visoko leteči objekt neznanega izvora. Predstavnik za tiska predsednikovega sveta za nacionalno varnost John Kirby je na današnji tiskovni konferenci v Beli hiši potrdil, da se je to zgodilo v minulih 24. urah.

Objekt v velikosti majhnega avtomobila je bil manjši od razvpitega kitajskega balona, a je tudi letel nižje, zato so v Pentagonu videli nevarnost za potniške letalske polete. Po ukazu predsednika Joeja Bidna so ga sestrelili nad zamrznjenimi vodami Aljaske, zdaj bodo po ostankih poskušali ugotoviti, od kod je prišel in s kakšnimi nameni.

{/twitter}

Demokratskemu prvaku ZDA so mnogi očitali, ker kitajskega balona ni ukazal sestreliti pred preletom ZDA, saj je tudi ta svojo pot začel na zahodnih obalah Aljaske. Balon je slučajno videl in fotografiral nekdanji fotoreporter montanskega časopisa Billings Gazette Chase Doak, po tem pa so ga zasledili nad montanskim vojaškim oporiščem Malmstrom s skladišči jedrskih raket ter ga do Južne Karoline sledili nad številnimi drugimi ameriškimi vojaškimi oporišči.