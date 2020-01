Američani v raketnem napadu ubili iranskega generala Kasema Solejmanija

Preberite tudi:

Kasem Solejmani je bil znan tudi po tem, da je v javnosti običajno nosil civilna oblačila. FOTO: AFP

Pentagon potrdil napad

Američani so v raketnem napadu na območju mednarodnega letališča v Bagdadu ubili ključnega voditelja iranske revolucionarne garde, generalmajorja, poroča mednarodni tisk.Solejmani je bil vodja elitne enote iranske revolucionarne garde Kuds. V iranski vojski je imel dolgo vojaško kariero, vse od iransko-iraške vojne, ki je v 80. letih minulega stoletja sledila iranski revoluciji, med drugim se je angažiral tudi v vojni v Siriji in borbi proti Islamski državi v Iraku.V Iranu je bil izjemno vplivna osebnost, znan je bil tudi po tem, da običajno ni nastopal v uniformi. Pred leti so ga omenjali kot morebitnega kandidata za predsednika države, sodeloval je tudi v mednarodnih pogajanjih z zahodnimi politiki.V ameriškem napadu so bili ubiti tudi vodja iraške milicein več drugih ljudi. Kot poroča mednarodni tisk, domnevno ob vojakih tudi civilisti.Solejmanijevo smrt je po poročanju Reutersa potrdila iranska državna televizija, napad je potrdil tudi Pentagon.»Vojaške sile ZDA so po odločitvi predsednika ubila Kasema Solejmanija in s tem izvedle odločilne obrambne akcije za zaščito ameriškega osebja v tujini,« so sporočili iz Pentagona. Še pred tem je neimenovani vir iz ameriških vojaških sil Reutersu potrdil, da so izvedli napad na »dve točki, povezali z Iranom in Irakom.«Raketni napad je sledil torkovemu napadu tisočev protestnikov na ameriško veleposlaništvo v Bagdadu , kjer so med drugim zažigali ameriške zastave in celo uspeli vdreti v ograjeno območje okrog poslopja ter zažgati eno izmed varovalnih hišic.