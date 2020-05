Američani v tekmi za cepivo in zdravilo za covid 19

Testiranje v New Orleansu. Foto Kathleen Flynn Reuters

New York – Bela hiša cepivo proti covidu 19 napoveduje pred koncem letošnjega leta., ki ga je predsednikimenoval za novega odgovornega za cepivo, do tedaj pričakuje 200 do 300 milijonov odmerkov. Kalifornijsko farmacevtsko podjetje pa najavlja stoodstotno delujoče zdravilo proti morilski nalezljivi bolezni.Republikanskemu predsedniku se mudi z vračanjem ameriške družbe na položaj pred pandemijo , voditelj »operacije Warp Speed«, ki naj po zgledu »projekta Manhattan« iz časov druge svetovne vojne Američane in vse druge reši pred novim koronavirusom, pa je po pregledu kliničnih poskusov optimističen. A tudi sedi v upravnem odboru podjetja Moderna, ki je v ZDA prvo začelo s kliničnimi testi, in kritiki se sprašujejo o enakopravnem obravnavanju številnih družb, ki razvijajo cepivo.Mnoga farmacevtska podjetja iščejo tudi zdravilo proti covidu 19, v petek pa je kalifornijsko podjetje naznanilo, da je že našlo rešitev. Pri podjetju Sorrento Therapeutics iz San Diega zatrjujejo, da protitelo STI-1499 stoodstotno zavaruje pred okužbo. Ustanovitelj in predsednik upravepravi, da bo zdravilo dostopno »mesece pred cepivom«, potem ko so po teh poročilih testirali milijarde protiteles, zbranih v minulem desetletju. Kakšen ducat jih po njihovih raziskavah onemogoča pritrditev virusa na človeški encim ACE2, prek katerega virus vstopa v človeške celice, STI-1499 pa naj bi stoodstotno preprečeval okužbo.Strokovnjaki svarijo pred prehitrimi zaključki, saj so v San Diegu doslej delovanje protitelesa STI-1499 preizkušali le v laboratorijih in še čakajo na zeleno luč ameriške uprave za hrano in zdravila FDA za poskuse na ljudeh v sodelovanju z newyorško bolnišnico Mount Sinai Health System. Zdravniki so obolelim za covidom-19 že doslej poskušali pomagati s protitelesi iz krvne plazme ozdravljenih, a te ni niti približno dovolj za vse potrebe. Od zdravil pa je doslej največ obljubljal Remdesevir kalifornijskega podjetja Gilead, a po dosedanjih testih omogoča predvsem delno izboljševanje zdravstvenega stanja najbolj prizadetih bolnikov.