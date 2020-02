Američani z ladje Diamond Princess odpotovali domov

Diamond Princess FOTO: Behrouz Mehri/AFP

Kako je na Kitajskem, kjer je žarišče izbruha?

Okoli 400 ameriških državljanov, ki so bili več tednov v karanteni na ladji Diamond Princess, je z dvema letaloma poletelo s tokijskega letališča proti domačim tlom, kjer pa jih čaka nova dvotedenska karantena.Okoli 40 Američanov, ki so se okužili z novim koronavirusom covid 19 , pa se bo zdravilo v japonski bolnišnici. Ladja je v karanteni od 3. februarja, zasidrana je v japonskem pristanišču v Jokohami, na njej je okoli 3700 ljudi. Med temi je tudi nekaj Slovencev, ki pa ostajajo zdravi.Ladjo so ustavili, potem ko so v Hongkongu ugotovili, da je moški, ki se je izkrcal, okužen z virusom. Japonske oblasti so sporočile, da je zdaj na ladji okuženih 355 oseb.Čarterske polete za svoje državljane so pripravile tudi Izrael, Hongkong in Kanada. Na evakuacijo 209 državljanov se pripravlja tudi Avstralija. Namestili jih bodo v mestu Darwin, kjer bodo 14 dni karanteno.Nekaj Američanov, kot navajajo tuji mediji, se ni želelo evakuirati, ampak bodo počakali, da se obdobje karantene izteče. To bo 19. februarja. Kot povzema BBC, je potnikdejal, da ne želi biti na avtobusu, ki bi jih popeljal do letala, z morebitnimi okuženimi osebami.Japonska je medtem potnikom razdelila 2000 mobilnih telefonov, na katerih je delujoča aplikacija z vsemi znanimi informacijami o virusu.Še vedno je največ novih okužb in smrti zaradi virusa v mestu Wuhan v provinci Hubei, kjer se je virus tudi prvič pojavil. Po vsem svetu je sicer okuženih okoli 70.500 ljudi, samo v Hubeiju je okuženih po podatkih oblasti 58.182 oseb. Umrlo je 1692 ljudi.Mestne oblasti so okoli 60 milijonom ljudem v provinci svetovale, naj ostanejo doma. Samo ena oseba v gospodinjstvu bo lahko na tri dni zapustila stavbo, da gre po nakupih. Večina podjetij je zaprtih, razen farmacevtskih, hoteli, trgovine s hrano in lekarne.V Pekingu pa so medtem za vse, ki se bodo s potovanja vrnili v mesto, odredili 14-dnevno karanteno, sicer jih čaka kazen. Kitajska banka pa bo dezinficirala bankovce.Sicer iz Kitajske prihajajo vzpodbudne novice, da je manj obolelih, ki so v kritične stanju in da se že vidijo pozitivni učinki ukrepov.