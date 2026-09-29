Prvič po 200 letih bodo usmrtili žensko – kot najstnica je umorila 19-letnico

Christa Pike, ki je bila pred 30 leti obsojena na smrt zaradi umora, naj bi bila usmrčena to sredo, potem ko je guverner Tennesseeja Bill Lee v ponedeljek zavrnil njeno prošnjo za pomilostitev, piše britanski Guardian. Če bo usmrtitev izvedena, bo to prva ženska, usmrčena v tej zvezni državi v zadnjih 200 letih.

Pikova, ki je danes stara 50 let, je štela 18 let, ko sta s tedaj 17-letnim fantom leta 1995 ubila 19-letno Colleen Slemmer, sošolko iz programa Knoxville Job Corps. Primer je pritegnil veliko pozornosti zaradi brutalnosti umora, starosti vpletenih in dejstva, da sta v telo žrtve vrezala satanistični simbol.

Pikova je bila naslednje leto spoznana za krivo umora prve stopnje in obsojena na smrt, s čimer je postala najmlajša ženska v sodobni zgodovini ZDA, obsojena na smrtno kazen. Po izreku sodbe so na dan prišli podatki o tem, da je bila v preteklosti žrtev spolne zlorabe in da je imela duševne zdravstvene težave.

Colleen Slemmer je bila stara 19 let, ko sta jo Pikova in njen fant brutalno ubila. FOTO: družinski arhiv

Z bližanjem datuma usmrtitve (30. september) so organizacije za človekove pravice, kot sta ACLU in Amnesty International, pozvale javnost, naj se obrne na guvernerjev urad in zahteva, da Pikovo umakne s seznama obsojencev na smrt. Vendar je Lee zavrnil njihove pozive.

»Po skrbnem proučevanju prošnje Christe Gail Pike za pomilostitev in temeljitem pregledu primera potrjujem sodbo zvezne države Tennessee in ne nameravam posegati v postopek,« je zapisal v izjavi.

Guverner Tennesseeja Bill Lee je zavrnil prošnjo za pomilostitev. FOTO: Al Drago/Reuters

V odzivu na Leejevo odločitev so odvetniki Pikove sporočili, da so zaradi guvernerjeve odločitve »globoko užaloščeni in pretreseni« ter da zvezna država s to potezo zanemarja desetletja raziskav o tem, kolikšno odgovornost bi moral za svoja kazniva dejanja nositi 18-letnik – zlasti takšen, ki je utrpel hude travme.

»V času odraščanja so Christo pustili na cedilu ljudje in ustanove, ki bi ji morali izkazati skrb in ustrezno pomoč,« so v izjavi zapisali odvetniki Pikove. »Tiste 18-letnice, ki je trpela zaradi hude duševne bolezni in travme, ki jo je skoraj povsem ohromila, ni več. Christa je danes 50-letna ženska, ki obžaluje svoja dejanja, razume, kaj je storila, se ustrezno zdravi zaradi duševne bolezni ter skrbi za druge zapornice in jim pomaga z nasveti.«

Odvetniki so vrhovno sodišče zaprosili za odlog izvršitve smrtne kazni.

Smrtno obsodbo naj bi izvedli s smrtonosno injekcijo. Fotografija je simbolična. FOTO: Matt Mills Mcknight/Reuters

Pomočnik zveznega zagovornika Stephen Ferrell je povedal, da je bila Pikova žrtev spolnih zlorab že od zgodnjega otroštva ter da so jo posilili pri 11 in 17 letih. Dejal je, da njeni odvetniki v fazi sojenja, ko se je odločalo o kazni, poroti niso predstavili ključnih informacij o njeni preteklosti niti niso opozorili, da bi bilo treba upoštevati njeno starost.

Pikovi, ki nikoli ni zanikala svoje vloge pri umoru Slemmerjeve, so kasneje diagnosticirali bipolarno motnjo in posttravmatsko stresno motnjo. »Bila sem duševno bolna 18-letnica. Potrebovala sem dolga leta, da sem sploh doumela resnost tega, kar sem storila. Še več časa pa, da sem sprejela, na koliko življenj sem vplivala. Vzela sem življenje nekomu, ki je bil otrok, sestra ali prijateljica. Zdaj me ob misli, da sem bila sposobna zagrešiti takšen zločin, navdaja z gnusom,« je Pikova zapisala v izjavi, priloženi prošnji za pomilostitev.

Christa Pike je bila v otroštvu žrtev zanemarjanja in zlorab, trdijo njeni odvetniki. FOTO: družinski arhiv

Ferrell je poudaril, da danes vemo več o razvoju možganov v mladosti in da je smrtna kazen za Pikovo izjema. Opozoril je, da je bil fant Pikeove Tadaryl Shipp, ki je bil takrat star 17 let, zaradi svoje mladosti obsojen na dosmrtno ječo z možnostjo pogojnega izpusta. Lani so mu pogojni izpust zavrnili. Tretja najstnica, ki je priznala sostorilstvo, je bila obsojena na pogojno kazen.

May Martinez, mati umorjene Slemmerjeve, je za tiskovno agencijo Associated Press povedala, da je njena hči prostovoljno pomagala pri specialni olimpijadi, da je rada rolala in si želela kariere na področju računalništva. »Bila je sproščena. Že od nekdaj je bila računalniška navdušenka. Z očetom sta nenehno sestavljala in razstavljala računalnike,« je povedala Martinezova. »Vsakomur je zaupala in to jo je stalo življenja.«

Po podatkih Centra za informacije o smrtni kazni je bila zadnja ženska v Tennesseeju usmrčena leta 1820. Martin Eve, ki je bila obsojena zaradi sostorilstva pri umoru, je bila usmrčena z obešanjem. Nazadnje je leta 2023 ameriška zvezna država Missouri usmrtila transspolno žensko Amber McLaughlin zaradi umora, zagrešenega leta 2003; to naj bi bila tudi prva usmrtitev transspolne ženske v ZDA.

Leta 2021 je zvezna vlada usmrtila Liso Montgomery, kar je bilo prvič po skoraj sedmih desetletjih, da je ameriška vlada usmrtila zapornico. Zvezna država Georgia je žensko usmrtila leta 2015.