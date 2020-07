Amerika in Kitajska med vojno in mirom

»Temeljno vprašanje, ki se postavlja ZDA, je zelo preprosto: ali je Amerika pripravljena živeti v miru z neko drugo državo povsem drugačne kulture, drugačnega političnega in gospodarskega sistema?« To je v soboto rekel kitajski veleposlanik v Washingtonu Cui Tiankai in že nekaj dni pozneje dobil odgovor: Ne, Amerika ni pripravljena deliti svoje svetovne prevlade s Kitajsko.Kitajsko zunanje ministrstvo je danes objavilo, da je uradni Washington ukazal Pekingu, naj zapre konzulat v Houstonu, in to v 72 urah. Tiskovni predstavnik Wang Wenbin je izjavil, da je to poteza »brez precedensa« in v nasprotju z mednarodnim pravom, ki ščiti ...