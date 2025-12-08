Amerika lahkomiselno odganja na tisoče kitajskih znanstvenikov

Kitajski geniji že dolgo vodijo inovacije v Ameriki. Eden takih je bil oktobra preminuli fizik in Nobelov nagrajenec Yang Chen Ning. A zaradi mešanice dejavnikov, ki jih odvračajo (na primer sovražna naravnanost Trumpove administracije do vseh vrst novincev), in dejavnikov, ki jih privlačijo (vključno z velikodušno kitajsko podporo znanosti in tehnologiji), gredo številni zdaj po poti, ki jo je Yang ubral pozneje v življenju: v 80. letih se je vrnil na Kitajsko, da bi poučeval na pekinški univerzi Tsinghua. Danes se mladi na Kitajskem vedno redkeje odločajo za študij v Ameriki.