Amerika na svilni cesti

Kitajska široko razprtih oči (in z vsemi obstoječimi ušesi) spremlja obisk ameriškega državnega sekretarja v prav tistih državah, v zvezi s katerimi je vodstvo v Pekingu računalo, da bodo postale pomembne postaje vzdolž njenega gospodarskega pasu in svilne ceste.Vsi kitajski mediji so ob tem družno poudarjali, da je ključna točka vseh pogovorov, ki jih ima Mike Pompeo med svojo turnejo, zaustavitev širjenja gospodarskega in političnega vpliva Kitajske in Rusije v vzhodni in srednji Evropi.Noben kitajski analitik noče pri tem odkrito izjaviti, da je rdeča nit Pompeovega obiska v Pragi, Ljubljani in na koncu v Varšavi (Dunaj ...