Amerika v spopadu z nevidnim sovražnikom

Kljub uradnim opozorilom se na floridskih plažah še vedno zbirajo kopalci. Foto Mike Ehrmann Afp

New York –samega sebe vidi kot vojnega predsednika v spopadu z nevidnim sovražnikom in je zaradi koronavirusa, ki vse bolj ogroža tudi ZDA, obudil zakonodajo o vojni proizvodnji. Republikanski predsednik verjame, da bodo z ljubeznijo, domoljubjem in odločenostjo zmagali, za vsak slučaj pa hoče imeti pri roki vse potrebno za zagotovitev temeljnih potreb državljanov. Zakon, ki daje predsedniku pristojnosti za prisiljenje zasebnih podjetij v proizvodnjo, je leta 1950 zaradi korejske vojne podpisal predsednik, kasneje pa so ga večkrat obudili tudi med naravnimi katastrofami.Bela hiša državljane poziva k petnajstnevnem zadrževanju med domačimi štirimi stenami, predsednik pa zanika, da bi njegovo finančno ministrstvo zaradi upada številnih običajnih dejavnosti predvidevalo dvajset odstotno brezposelnost. Tisti, ki jih bo koronavirus prizadel pri sredstvih za preživljanje, pa se že veselijo skorajšnje pomoči, ki jim jo v okviru skoraj bilijon dolarjev vrednega paketa pomoči obljublja republikanski predsednik. Številke še niso znane, slišati pa je ocene o tisoč ali celo dva tisoč evrov za vsakega Američana.»Napad kitajskega virusa ni vaša krivda!« je Trump nagovoril državljane in hkrati ošvrknil vlado v Pekingu. Zaradi takšnega imenovanja koronavirusa, ki so mu sledila kitajska namigovanja o morebitni ameriški krivdi za pandemijo, so se v minulih dneh zaostrovali odnosi med državama do te mere, da je moral kitajski veleposlanik v Washingtonu na zagovor v State Department.Medtem pa v ZDA in nekaterih drugih državah vse večje skrbi povzroča lahkomiselnost mladih, ob posnetkih brezskrbnih kopalcev na floridskih in drugih plažah predsednik in njegovi strokovnjaki mlade še posebej pozivajo, naj upoštevajo opozorila. Ne le v Franciji in Italiji, tudi v ZDA statistike kažejo, da mlajši okuženi nikakor niso imuni na bolezen: 38 odstotkov Američanov, ki so se morali zateči v bolnice, je starih med dvajset in 54 let. V sredo so sporočili tudi imena prvih dveh kongresnikov s koronavirusom, gre za republikanskega predstavnika iz Floridein demokratskega iz Utaha. Oba poročata o vročini, glavobolu in drugih gripi podobnih simptomih.