Ameriška centralna banka obrestne mere približala ničli

Predsednik Donald Trump je nedavno spet udrihal po Fed. Foto Jim Watson Afp

New York - Ameriška Federal Reserve je ključne obresti pravkar znižala na raven med nič in 0,25 odstotka, potem ko so se po zadnjem nižanju v začetku meseca še gibale med enim in 1,25 odstotka. S 700 milijardami dolarjev za nakupe državnih obveznic in drugih vrednostnih papirjev bodo obnovili tudi kvantitativno sproščanje.Pri Fed ugotavljajo, da je izbruh koronavirusa prizadel družbe in gospodarske dejavnosti v številnih državah, tudi v ZDA, ter vplival na globalne finančne pogoje. Čeprav je ameriško gospodarstvo v to obdobje vstopilo močno ter z dobrim zaposlovanjem, koronavirus kratkoročno predstavlja tveganje zanj. Nizke obrestne mere bodo obdržali, dokler ne bodo prepričani v zaključek sedanjega dogajanja ter vračanje k maksimalnemu zaposlovanju in stabilnosti cen.Po nedeljskem naznanilu bi morala biti zadovoljna tudi domača politika. Republikanski predsednik Donald Trump je na eni zadnjih tiskovnih konferenc ponovno bičal domače centralne bankirje in še posebej predsednika Jeroma Powella, ki je po njegovem prepričanju prepočasi sledil drugim centralnim bankirjem, namesto da bi v imenu svetovne valute vodil ukrepanje. Razgovoril se je celo o tem, da bi ga lahko zamenjal, pa ga ni.