Ameriška desnica prepričana, da jo ogroža radikalna levica

Številnim konservativnim Američanom se zdi, da so v tihi državljanski vojni, ki jo glasno naznanjajo morilski streli proti njim. Po atentatu na njihovega aktivista Charlieja Kirka domnevnemu morilcu Tylerju Robinsonu grozi smrtna kazen, republikanski predsednik Donald Trump pa obtožuje radikalno levico s filantropom Georgeem Sorosom na čelu.

Po navedbah direktorja zveznega preiskovalnega urada FBI Kasha Patela se genetski zapis na puški, ki so jo našli v bližnjem gozdu, ujema z Robinsonovim na prizorišču streljanja na 31-letnega konservativnega aktivista Charlieja Kirka na univerzi Utah Valley pred tisoči udeležencev.

Policijska lika osumljenca Tylerja Robinsona. (Photo by Utah Governor's Office/AFP)/RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO/Utah Governor's Office " - HANDOUT - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO/Utah Governor's Office " - HANDOUT - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS/Foto - Afp

Kirk je bolj kot kdorkoli drug med študenti in drugo ameriško mladino pridobival somišljenike, ki so zagovarjali družino, domovino in vero, njegovemu domnevnemu morilcu Tylerju Robinsonu, najstarejšemu sinu republikanske družine mormonske vere iz Utaha, pa pripisujejo levo radikalizacijo na internetu. Morda tudi zaradi spolne identitete. Malce spremenjeno ime njegove skupine igralcev računalniških iger »Beri to, če si gej« je bilo vgravirano v enega od nabojev, ki so bili vstavljeni v puško.

Robinson do konca Delove redakcije ni sodeloval s preiskovalci, zato preiskujejo vse okrog njega, tudi njegovega domnevnega fanta Lancea Twiggsa. Ta je po navedbah znancev sredi preobrazbe v žensko in naj bi bil z osumljencem član subkulture »furries«, ki se spolno identificira z živalskimi liki. Direktor FBI je poudaril, da proti Twiggsu ni obtožb.

Žalujoči pristaš ubitega Charlieja Kirka. Foto Jim Urquhart Reuter/

Kirk, četudi odločno zavezan krščanski veri, družini in ameriškemu domoljubju, je v univerzitetne skupine sprejemal tudi istospolno usmerjene študente, poudarjal je, da spolna identiteta ne označuje človeka. Istospolno usmerjene sprejema tudi republikanski predsednik Trump, finančni minister Scott Bessent je morda najvplivnejši član njegove administracije. Trump pa se je s Kirkom odločno boril proti spreminjanju spola mladoletnih, kar je dejavno podpirala prejšnja administracija Joeja Bidna. Demokrati so najbrž tudi zato izgubili zadnje predsedniške volitve. Američani verjamejo, da lahko odrasli živijo, kakor hočejo, dokler ne prizadenejo drugih. Osemdeset odstotkov jih zavrača spreminjanje spolne identitete otrok in tekmovanje bioloških moških med ženskami.

Preiskava proti Sorosu?

Druga dva naboja iz puške, ki je ubila Charlieja Kirka, sta imela vgraviran protifašistični napis, zato ameriški konservativci ostro obtožujejo levico. Italijanska potifašistična pesem iz druge svetovne vojne O bella ciao naj bi bila tudi bojni krik militantov gibanja Antifa. Za številne konservativce je zdaj na zatožni klopi vsakdo, ki predsednika Trumpa in druge zmerja s fašisti in nacisti. Verjamejo, da takšne nalepke odpirajo vrata nasilju. Aprilska raziskava inštituta Network Contagion Research Institute in univerze Rutgers je pokazala, da bi 55 odstotkov levo usmerjenih anketirancev nekako upravičilo uboj predsednika Trumpa, 48 odstotkov pa Elona Muska.

Demokratski donor George Soros je na muhi ameriških konservativcev. Foto: fotodokumentacija Dela Foto

Trump največjo zaroto proti desnici pripisuje demokratskemu donatorju, filantropu in ustanovitelju fundacije Open Society Georgeu Sorosu in njegovi družini. Namignil je celo na zvezno preiskavo. »Ne bomo dovolili, da bodo ti norci še naprej trgali Ameriko,« je izjavil v televizijskem intervjuju. Med psihopate je prištel Sorosove »nore prijatelje z Zahodne obale, pazite se, opazujemo vas!« Besedna tarča konservativih ZDA so tudi levo usmerjeni mediji.

Cilj preiskave zaradi uboja Charlieja Kirka pa so vsaj za zdaj predvsem Tyler Robinson in krogi okrog njega. Preiskovalci domnevajo, da so nekateri spletni in drugi znanci vedeli za načrt atentata, preverjajo tudi navedbe sosedov o obiskih ljudi iz drugih zveznih držav v tednih pred atentatom.