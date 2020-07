Ameriška diplomatska pest Kitajski

New York – Britanski premier Boris Johnson noče veljati za sovražnika Kitajske, saj bo ta po njegovem gigantski dejavnik v našem življenju ter življenju naših otrok in vnukov. Ob obisku ameriškega zunanjega ministra Mika Pompea v Londonu pa kitajsko obračunavanje v Hongkongu in drugi zapleti vse bolj vplivajo tudi na diplomacijo nekaterih zahodnih držav.Johnson bi rad trd odgovor pri enih vprašanjih in sodelovanje pri drugih, številni britanski parlamentarci pa verjamejo, da je drugi največji gospodarski in vojaški supersili treba odločno pokazati meje. Tako so vse bolj prepričani tudi tesni britanski zavezniki v ...