Ameriška energija kot orodje zunanje politike

ZDA so nekoč obtoževali, da bijejo vojne na Bližnjem vzhodu zaradi nafte, med napadom na Iran pa so te tudi uradno prevzele prestol največjih proizvajalk fosilnih goriv na svetu. Proizvedejo jih več kot Savdska Arabija in Rusija skupaj, kar poleg trgovinske politike predsednika Donalda Trumpa Najprej Amerika že prinaša posledice za ves svet.

Ena od zanimivejših razprav nedavnega obiska republikanskega prvaka v Pekingu se je vrtela okrog tako imenovane Tukididove pasti. Kitajski predsednik Xi Jinping je ameriškega gosta spomnil na tezo harvardskega profesorja Grahama Allisona, da soočenje stare velesile z novo pogosto sili v vojno. To naj bi veljalo za peloponeške vojne, v katerih je Šparta porazila Atene. Ameriški konservativci so navedli nasprotne primere, kot je neagresiven ameriški prevzem svetovne pomorske oblasti od Velike Britanije, pa tudi številne poznejše neuspešne poskuse omejevanja ameriške moči.