Ameriška Fed za srednjo pot med bojem proti inflaciji in bančno krizo

V primežu med še vedno visoko inflacijo in resnim izbruhom bančne krize v minulem tednu se je ameriška centralna banka Federal Reserve odločila za srednjo pot. V Washingtonu so obrestne mere dvignili le za 0,25 odstotne točke v upanju, da bodo pomirili finančne trge in hkrati nakazali odločenost nadaljnjega obračunavanja z inflacijo. Šestodstotna februarska, merjena v primerjavi z istim mesecem lanskega leta, je precej nižja od več kot devetodstotne junijske, Američane pa še naprej tepejo visoke cene hrane, goriva, nastanitve in drugega.

Pri Fed morajo zdaj upati, da so z obrestnimi merami med 4.75 do 5 odstotkov dobro zadeli, saj so mnogi prav prepočasnemu obračunavanju s skoraj ničelnimi obrestmi in rekordno količino denarja v obtoku pripisali najvišjo inflacijo po osemdesetih letih minulega stoletja.