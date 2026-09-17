Ameriška gospodinjstva plačala že 1760 dolarjev zaradi vojne proti Iranu

Ameriška gospodinjstva je zaradi vojne proti Iranu doslej v povprečju doletelo okrog 1760 dolarjev dodatnih stroškov, navaja poročilo družbe Moody's Analytics, ki je zajela podatke do 11. septembra.

Raziskava je zajela posledice višjih cen nafte, kakor tudi rast donosa ameriških državnih obveznic, zaradi česar se povečujejo tudi stroški zadolževanja za stanovanja, avtomobile in druge večje nakupe, navaja televizija CNBC. »Potrošniki so pod velikim finančnim pritiskom,« je dejal glavni ekonomist Moody's Analytics Mark Zandi.

Od skupnih 1760 dolarjev odpade približno 930 dolarjev na višje stroške energije, vključno z bencinom, dizlom in letalskim gorivom. Moody's ocenjuje, da so ameriški potrošniki od začetka vojne za energijo skupaj plačali več kot 121 milijard dodatnih dolarjev.

Nadaljnjih 425 dolarjev na gospodinjstvo naj bi predstavljali višji stroški obresti, 405 dolarjev pa višji izdatki za vojsko. Zandi je dejal, da bodo slednje potrošniki na koncu pokrili bodisi z večjim državnim dolgom bodisi z višjimi davki.

Povečujejo se tudi stroški zadolževanja za stanovanja, avtomobile in druge večje nakupe. FOTO: Jože Suhadolnik

Dražja energija

Cena ameriške surove nafte je v torek presegla 105 dolarjev za sod, kar je bilo največ od sredine maja. Povprečna cena galone bencina je po podatkih avtomobilistične zveze AAA v torek presegla 4,32 dolarja, kar je šest odstotkov več kot mesec dni prej in 36 odstotkov več kot leto dni prej.

Cene dizelskega goriva so 16. septembra znašale povprečno 6,31 dolarja, kar je najvišja vrednost doslej.

Cene letalskih vozovnic so med kategorijami indeksa cen življenjskih potrebščin ameriškega statističnega urada, ki so se od začetka vojne najbolj pospešile. Avgusta so bile več kot 23 odstotkov višje kot v istem mesecu lani.

Poleg dražje energije potrošnike obremenjujejo tudi višje obrestne mere. Donos 10-letnih ameriških državnih obveznic je v torek dosegla okrog 5,04 odstotka, kar je največ od leta 2007. V sredo se je donos po povišanju ključne obrestne mer nekoliko znižal.

Povprečna obrestna mera za 30-letno hipotekarno posojilo je ta mesec prvič po več kot letu dni presegla sedem odstotkov. Hipotekarne obresti so se od začetka vojne zvišale skupaj z donosnostjo dolgoročnih državnih obveznic.

Več ekonomistov je ocenilo, da so višji stroški energije zaradi vojne izničili učinek davčnih olajšav, ki jih je Trumpova vlada uvedla lani.