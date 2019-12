Ameriška levica slavi, desnica snuje maščevanje

Brez sprememb kitajske politike

»Konec koncev je postopek odpoklica ameriškega predsednika zgolj politični šov, ki ne bo spremenil smeri dvostranskih trgovinskih odnosov, kaj šele poti, po kateri koraka Kitajska.« Tako se je na novico iz Washingtona odzvalo kitajsko partijsko glasilo Global Times, ki je očitno imelo priprav­ljen uvodnik za takšen izid glasovanja v ameriškem kongresu.



Vodstvo v Pekingu se hkrati pripravlja na težko obdobje, v katerem bo možno vse, tudi Trumpovo ponovno zaostrovanje trgovinske vojne, če bo lahko tako preusmeril pozornost javnosti z neprijetne teme odpoklica. Kitajski analitiki se strinjajo, da se trgovinska vojna ne bo končala, tudi če bi Trump odšel iz Bele hiše. Kot pravijo, je to spopad dveh gospodarskih modelov. To je proces svetovnih razsežnosti, ki bo potekal še najmanj pet, če ne celo deset let. Zorana Baković

​Trumpova ruska zveza

Odziv demokratov

New York – Razrešitvi republikanskega predsednika naklonjeni­ ameriški mediji, kot so Washington Post, New York Times in CNN, z velikimi naslovi zaznamujejo­ odločitev predstavniškega doma za obtožnico proti. Mediji na drugi strani politične mavrice verjamejo, da so si demokrati izkopali grob na prihodnjih volitvah. ZDA so tudi po sprejetju obtožnice enako razdeljene kot prej, fronte še bolj nepomirljive.Ameriški nasprotniki predsednika Trumpa slavijo. »Kakšen čas za življenje!« je tvitnila hollywoodska zvezdnica resničnostne televizije. Božiček je letos prišel bolj zgodaj, se je veselila tudi igralka, le igralecje obtožil demokrate hudobije. Ameriška javnost je razdeljena na polovici, zato pa je Trump dobil vidnega, pa čeprav kontroverznega zagovornika v ruskem predsedniku. Tudi kremeljski prvak verjame, da poskušajo demokrati­ z drugimi sredstvi doseči tisto, ­česar niso dobili na zad­njih ­volitvah.Za mnoge na ameriški levici bo ta izjava še en dokaz dvomljivih povezav njihovega predsednika z ruskim, čeprav tega ni mogla dokazati več kot dveletna preiskava posebnega preiskovalca, ameriška zvezna policija FBI pa je morala priznati velike napake v predvolilnem obveščevalnem nadzoru članov Trumpove predvolilne kampanje z domnevnimi ruskimi zvezami. Zdaj, ko je obtožnica spisana in demokratsko nadzorovan predstavniški dom ne bo več organiziral javnih pričanj Trumpu nenaklonjenih diplomatov in drugih, republikanska stran računa na nadaljevanje teh preiskav.Generalni inšpektorje naštel vrsto resnih napak pri zahtevi posebnemu sodišču za obveščevalni nadzor nad, ki naj bi bil Trumpova ruska zveza. Pozabili so omeniti, da je nekdanji zunanjepolitični svetovalec delal tudi za obveščevalno službo Cia, pa tudi, da se je tako imenovani Steelov dosje pri domnevah o Trumpovem opolzkem obnašanju v Moskvi v veliki meri naslanjal na nepreverjene govorice. Dosje je plačevala Trumpova tekmica, tedanji predsednik FBIpa se je že posul s pepelom. A je tožilec iz Connecticutasvojo preiskavo že ­povzdignil v kazensko.Republikanci se veselijo konca preiskave v predstavniškem domu tudi zato, ker bo po ustavi proces potekal v senatu, tam pa imajo ­večino sami.​Vodilni senatorji so napovedali hitro odpravo demokratskih prizadevanj za Trumpovo razrešitev, čeprav je predsednik nakazal željo po razkritju domnevnih ukrajinskih povezav z demokratskimi tekmeci v predvolilnem obdobju. V razvpitem telefonskem pogovoru z ukrajinskim predsednikom, ki je zaradi omenjanja demokratskega predsedniškega kandidata Joeja­ Bidna spodbudil preiskavo o njegovi razrešitvi, je predsednik omenil tudi računalniški strežnik demokratske stranke, ki naj bi z elektronskimi pismi Hillary Clinton izginil prav v Ukrajini.Za demokrate so to le teorije zarote, pa tudi sicer je videti, da v ogorčenih ameriških političnih prepirih zadnje besede ne nameravajo prepustiti republikancem. Po izjavi vodilnega republikanskega senatorja, da v »političnem procesu« ni nepristranski porotnik, predsednica predstavniškega doma Nancy Pelosi obtožnice morda sploh ne bo tako kmalu predala senatu. Najprej zahteva zagotovitev tistega, kar se ji zdi pošteno sojenje.