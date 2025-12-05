Ameriška mornarica potopila še en »narkočoln«; štirje mrtvi

Ameriško južno poveljstvo je v četrtek sporočilo, da je po skoraj tritedenskem premoru izvedlo nov napad na majhno plovilo v vzhodnem Tihem oceanu. To je bil že 22. napad na čolne, ki domnevno prevažajo mamila, od septembra letos. V vojaški operaciji so bile ubite štiri osebe; v dosedanjih napadih je bilo ubitih že 87 ljudi, poroča ameriška televizija ABC.

V napadu so bile ubite štiri osebe. FOTO: Ameriško južno poveljstvo/Reuters

Napad je bil izveden v času političnega viharja v Washingtonu zaradi prvega napada 2. septembra, med katerim je vojska pokončala tudi dva preživela ob potopitvi čolna. Demokratski senator Mark Warner je v četrtek pozval kongres, naj si ogleda posnetek napada, ki po mnenju pravnih strokovnjakov morda krši zakone o vojskovanju. Warner je za televizijo MS NOW pozneje izjavil, da po vojnem pravu vojska ne bi smela streljati na preživela prvega napada, ki nista mogla več ogrožati nikogar.

Tudi drugi demokrati poudarjajo, da ZDA niso v vojni s čolnarji, ki domnevno prevažajo mamila. Če gre za trgovce z mamili, so to kriminalci, ki jih je treba aretirati in jim soditi, so dodali. »Vsi vemo, da zgodovina posredovanj naše države v Karibih, Srednji Ameriki in Južni Ameriki v zadnjih več kot sto letih ni bila popolna,« je dejal Warner in administracijo predsednika Donalda Trumpa pozval, naj objavi vse informacije o tem, kar počne na morju.

Ameriške sile so izvedle že 22. napad na domnevne mamilarske čolne. Na sliki raketni rušilec USS Stockdale v portoriškem pristanišču Ponce. FOTO: Miguel J. Rodriguez Carrillo/Getty Images/AFP

Vodilni demokrat v senatnem odboru za oborožene sile Jack Reed je Pentagon pozval, naj objavi videoposnetek spornega septembrskega napada v celoti. Reed in drugi kongresniki so si video ogledali na tajnih sestankih z visokimi uradniki za nacionalno varnost.

Nevladna organizacija American Oversight je v četrtek sporočila, da je vložila tožbo na zveznem sodišču v Washingtonu, ker ministrstvo za obrambo in ministrstvo za pravosodje nista zagotovila informacij o napadu v skladu z zakonom o svobodi informacij. »Po mnenju strokovnjakov bi takšno ravnanje lahko pomenilo vojni zločin, če so bili preživeli prvotnega napada pozneje ubiti,« je navedeno v tožbi, poroča ABC.

Ameriški predsednik Donald Trump v boju proti narkokartelom na morju ne izbira sredstev. Na sliki harrier ameriških marincev. FOTO: Miguel J. Rodriguez Carrillo/Getty Images/AFP

Škandal je izbruhnil po poročanju Washington Posta o septembrskem napadu, ko naj bi obrambni minister Pete Hegseth podrejenim ukazal, naj pobijejo vse z uničenega čolna. Bela hiša je nato zatrdila, da je ukaz za drugi napad dal poveljnik posebnih operacij admiral Frank Bradley. Ta je v četrtek za zaprtimi vrati v kongresu povedal, da mu Hegseth takšnega ukaza ni izdal, ampak da je ukazal drugi napad, češ da preživeli še naprej predstavljajo grožnjo, so novinarjem po zaslišanju povedali člani kongresa.