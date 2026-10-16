Ameriško novinarko na Zahodnem bregu napadla skupina 50 zamaskiranih naseljencev

Izraelski naseljenci so danes napadli ameriško novinarko, medtem ko je poročala o nasilju nad palestinskimi pridelovalci oljk na zasedenem Zahodnem bregu. Heidi Levine, ki dela za Washington Post, je povedala, da jo je pretepla skupina naseljencev. Po napadu so jo prepeljali v bolnišnico. Washington je obsodil nasilje na Zahodnem bregu.

Levine, izkušena fotoreporterka, je spremljala obiranje oljk v bližini vasi Turmus Aja in Hirbet Abu Falah v osrednjem delu Zahodnega brega, ko jo je napadla skupina naseljencev.

Fotografije prikazujejo fotoreporterko, s poškodbami noge in roke. FOTO: Ahmad Gharabli/Afp

Po napadu so jo sprva prepeljali v bolnišnico v Ramali, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Od tam je za AFP povedala, da jo je nenadoma napadlo »več kot 50 zamaskiranih moških« s palicami.

Levine je spremljala obiranje oljk v bližini vasi Turmus Aja in Hirbet Abu Falah v osrednjem delu Zahodnega brega, ko jo je napadla skupina naseljencev. FOTO: Andrey X Andrey X Via Reuters

Fotografije francoske tiskovne agencije prikazujejo, kako leži na nosilih s poškodbami noge in roke. Novinarka, ki na Bližnjem vzhodu dela že desetletja in je poročala o več vojnah, je pojasnila, da se je predstavila kot novinarka in da je nosila zaščitni jopič z napisom Press.

Urad izraelskega premierja Benjamina Netanjahuja je v današnji izjavi sicer podvomil v nasilni napad na ameriško novinarko. Kot so dejali, okoliščine napada niso jasne, med drugim naj bi se porajalo vprašanje, kdo je sprožil nasilje. Napad se je zgodil le deset dni po tistem, ko so naseljenci pretepli fotografa agencije AFP Džafarja Aštijeha, ki je spremljal obiranje oljk na Zahodnem bregu.

Tudi on je potreboval bolnišnično oskrbo. Uradnik ameriškega State Departmenta, ki ni želel biti imenovan, je danes obsodil »kriminalno nasilje katere koli strani« na zasedenem Zahodnem bregu in podprl preiskavo dogodka ter pregon odgovornih, pri čemer ni neposredno kritiziral naseljencev, še navaja AFP.