Cia prevzema nadzor v Venezueli

Ameriška obveščevalna agencija Cia vzpostavlja stalno navzočnost v Venezueli. To je del načrta vlade Donalda Trumpa za vpliv na prihodnost te južnoameriške države, kjer je ameriška vojska v začetku leta izvedla posebno operacijo in zajela predsednika Nicolasa Madura, poroča ameriška televizijska mreža CNN.

V teku so načrti med Cio in zunanjim ministrstvom, kjer bodo diplomati opravljali tradicionalno delo, vlada pa naj bi se bolj zanašala na delovanje obveščevalcev, še posebej v tem nepredvidljivem času tranzicije, poroča CNN, ki se sklicuje na neimenovane vladne vire.

Trump je že večkrat javno povedal, da bodo ZDA prevzele proizvodnjo in prodajo venezuelske nafte, vendar ameriških naftnih korporacij za zdaj še ni uspel prepričati o potrebnih obsežnih naložbah.

Pri upravljanju Venezuele se Trump zanaša na začasno predsednico Delcy Rodriguez, kar naj bi mu svetovala Cia. Med prvimi, ki so v Caracasu obiskali Rodriguezovo po zajetju Madure, je bil prav direktor Cie John Ratcliffe, ki se je srečal tudi z vojaškimi voditelji države. Ratcliffe je prenesel sporočilo, da Venezueli ne bodo več dovolili, da bo zavetišče za ameriške nasprotnike, kot so Kitajska, Rusija, Iran. Naloge obveščanja venezuelskih uradnikov glede ameriških skrbi o globalnih nasprotnikih ne bo prevzelo ameriško zunanje ministrstvo, ampak kar Cia, poroča CNN.

Ta je imela od lanskega avgusta na terenu v Venezueli majhno ekipo obveščevalcev, ki so spremljali gibanje Madure med pripravami za napad. Vir naj bi imela Cia tudi znotraj Madurove vlade.

Ni še jasno, ali in kdaj nameravajo ZDA obnoviti diplomatske odnose z Venezuelo in odpreti veleposlaništvo. Prejšnji teden je ameriško zunanje ministrstvo naznanilo, da bo delo vršilke dolžnosti veleposlanice opravljala Laura Dogu.

Nekdanji diplomati pravijo, da bi odsotnost ZDA na terenu predstavljala izziv za obnovo in zagotavljanje varnosti v Venezueli. Varnostne razmere ostajajo negotove in bi lahko vplivale na načrte Trumpove administracije.

Sicer ni jasno, kako se bo venezuelsko prebivalstvo odzvalo na večjo navzočnost pripadnikov Cie v državi po Madurovi vladavini. Cia v Latinski Ameriki nima dobrega slovesa, ker je v času hladne vojne tam podpirala desne diktature in pomagala strmoglavljati leve vlade.