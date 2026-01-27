  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Pozdravljeni!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Svet

    Cia prevzema nadzor v Venezueli

    Dolgoročna strategija ZDA do Venezuele še vedno ni jasno opredeljena, poroča CNN.
    Med prvimi, ki so v Caracasu obiskali začasno predsednico Delcy Rodriguez je bil prav direktor Cie John Ratcliffe. FOTO: Kevin Lamarque/Reuters
    Galerija
    Med prvimi, ki so v Caracasu obiskali začasno predsednico Delcy Rodriguez je bil prav direktor Cie John Ratcliffe. FOTO: Kevin Lamarque/Reuters
    STA
    27. 1. 2026 | 20:49
    27. 1. 2026 | 21:15
    2:50
    A+A-

    Ameriška obveščevalna agencija Cia vzpostavlja stalno navzočnost v Venezueli. To je del načrta vlade Donalda Trumpa za vpliv na prihodnost te južnoameriške države, kjer je ameriška vojska v začetku leta izvedla posebno operacijo in zajela predsednika Nicolasa Madura, poroča ameriška televizijska mreža CNN.

    V teku so načrti med Cio in zunanjim ministrstvom, kjer bodo diplomati opravljali tradicionalno delo, vlada pa naj bi se bolj zanašala na delovanje obveščevalcev, še posebej v tem nepredvidljivem času tranzicije, poroča CNN, ki se sklicuje na neimenovane vladne vire.

    image_alt
    Začasna predsednica Venezuele ima dovolj ukazov iz Washingtona

    Trump je že večkrat javno povedal, da bodo ZDA prevzele proizvodnjo in prodajo venezuelske nafte, vendar ameriških naftnih korporacij za zdaj še ni uspel prepričati o potrebnih obsežnih naložbah.

    Pri upravljanju Venezuele se Trump zanaša na začasno predsednico Delcy Rodriguez, kar naj bi mu svetovala Cia. Med prvimi, ki so v Caracasu obiskali Rodriguezovo po zajetju Madure, je bil prav direktor Cie John Ratcliffe, ki se je srečal tudi z vojaškimi voditelji države. Ratcliffe je prenesel sporočilo, da Venezueli ne bodo več dovolili, da bo zavetišče za ameriške nasprotnike, kot so Kitajska, Rusija, Iran. Naloge obveščanja venezuelskih uradnikov glede ameriških skrbi o globalnih nasprotnikih ne bo prevzelo ameriško zunanje ministrstvo, ampak kar Cia, poroča CNN.

    Ta je imela od lanskega avgusta na terenu v Venezueli majhno ekipo obveščevalcev, ki so spremljali gibanje Madure med pripravami za napad. Vir naj bi imela Cia tudi znotraj Madurove vlade.

    image_alt
    S Trumpom bo Venezuela kvečjemu polavtoritarni sistem

    Ni še jasno, ali in kdaj nameravajo ZDA obnoviti diplomatske odnose z Venezuelo in odpreti veleposlaništvo. Prejšnji teden je ameriško zunanje ministrstvo naznanilo, da bo delo vršilke dolžnosti veleposlanice opravljala Laura Dogu.

    Nekdanji diplomati pravijo, da bi odsotnost ZDA na terenu predstavljala izziv za obnovo in zagotavljanje varnosti v Venezueli. Varnostne razmere ostajajo negotove in bi lahko vplivale na načrte Trumpove administracije.

    Sicer ni jasno, kako se bo venezuelsko prebivalstvo odzvalo na večjo navzočnost pripadnikov Cie v državi po Madurovi vladavini. Cia v Latinski Ameriki nima dobrega slovesa, ker je v času hladne vojne tam podpirala desne diktature in pomagala strmoglavljati leve vlade.

    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski poleti

    Nemški delegat neomajen: Krivda je Domnova. Kot če bi pozabil štartno številko

    Prevčeve leteče smuči še vedno odmevajo. Vodstvo Smučarske zveze Slovenije (SZS) bo na FIS naslovilo novo pritožbo zaradi dogajanja na SP v Oberstdorfu.
    Miha Šimnovec 26. 1. 2026 | 17:38
    Preberite več
    Lokalno  |  Dolenjska
    Kostanjevica

    Veliko odkritje: jamarji našli najbrž največji podzemni sistem jam na Dolenjskem

    Po dolgotrajnih poskusih so dosegli preboj, ko so pred štirimi leti odkrili luknjo v snegu, iz katere je prihajal topel zrak.
    27. 1. 2026 | 09:50
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Grenlandska kriza

    Trump ima prav o Arktiki, meni šef Nata

    Po napetostih v zadnjih tednih Evropa poskuša zastaviti bolj konstruktivne odnose z ZDA
    Peter Žerjavič 26. 1. 2026 | 19:20
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski poleti

    Nekdanji vrhunski skakalec je Domna Prevca primerjal kar z letalom

    Domen Prevc tretji slovenski svetovni prvak v kraljevski disciplini smučarskih skokov. Smola ustavila naše skakalce na poti do ekipne kolajne v Oberstdorfu.
    Miha Šimnovec 26. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Napadalci ne vdirajo v sisteme. Vdirajo v navade.

    Zakaj znanje zaposlenih postaja temelj digitalne odpornosti in družbene odgovornosti podjetij.
    Promo Delo 21. 1. 2026 | 10:47
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Putika: vzroki, simptomi in najučinkovitejše zdravljenje

    Neznosna bolečina v sklepu, ki prevzame nadzor nad vašim življenjem – to je protin ali putika, ki nastane zaradi številnih vzrokov in jo je mogoče obvladovati.
    Promo Delo 27. 1. 2026 | 08:56
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    PRAVA USPEŠNICA

    Krema, ki je popolnoma spremenila vse trende

    Hiša L’Occitane en Provence ob jubileju slavi moč človeških vezi, nege in deljenja.
    Promo Delo 21. 1. 2026 | 13:39
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Generacija+
    Vredno branja

    Belo se pere na devetdeset in pomemben detajl, ki ga v filmu ne vidimo

    Belo se pere na devetdeset govori o izgubi in osebni moči ter bralce in gledalce opominja, kako hitro se lahko vsakdan obrne in kako pomembna je opora.
    Promo Delo 26. 1. 2026 | 08:50
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Gradbeništvo poganja skoraj osmino slovenskega BDP

    Gradbena panoga ima z več kot 100.000 zaposlenimi in 14,3 milijarde evrov prihodkov velik multiplikativni učinek na gospodarstvo.
    Marjana Kristan Fazarinc 24. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Življenjsko dobo betonov lahko podaljšamo na tristo let

    Pri vpeljevanju novih materialov v grajeno okolje moramo biti pozorni na potencialne dolgoročne vplive, opozarja Violeta Bokan-Bosiljkov, dekanja UL FGG.
    Milka Bizovičar 17. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    TEHNOLOŠKI VELIKANI

    Amerika se je odločila, da bo Kitajski odprla dostop

    Vodja razvoja, raziskav in inovacij v Telekomu Slovenije Kristijan Melinc in podjetnik mlajše generacije Matic Mele o različnih poteh, ki vodijo v podjetništvo.
    15. 1. 2026 | 15:08
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Tehnološki velikani

    Umetna inteligenca, startupi in pritisk uspeha: kaj danes žene mlade podjetnike

    Vodja razvoja, raziskav in inovacij v Telekomu Slovenije Kristijan Melinc in podjetnik mlajše generacije Matic Mele o različnih poteh, ki vodijo v podjetništvo.
    Gregor Knafelc 15. 1. 2026 | 13:30
    Preberite več

    Več iz teme

    VenezuelaZDADonald TrumpNicolas MaduroCia

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Novice  |  Svet
    ZDA

    Cia prevzema nadzor v Venezueli

    Dolgoročna strategija ZDA do Venezuele še vedno ni jasno opredeljena, poroča CNN.
    27. 1. 2026 | 20:49
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Bližnji vzhod

    Netanjahu: V Gazi ne bo palestinske države

    Sedaj se osredotočajo na dokončanje dveh preostalih nalog, je dejal izraelski premier.
    27. 1. 2026 | 20:49
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    ZDA

    Premirje v Minnesoti, ne pa tudi v ameriških vojnah

    Bela hiša je napovedala iskanje soglasja z demokratskimi oblastmi Minnesote, a to ne pomeni konca sporov o priseljencih.
    Barbara Kramžar 27. 1. 2026 | 20:31
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Državni zbor

    Korak h krepitvi demokracije ali dvom o iskrenih namenih

    Poslanci so obravnavali predloga zakona o tožbah SLAPP in kazenski obravnavi mladoletnikov.
    27. 1. 2026 | 20:00
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Euro v futsalu

    V Stožicah pričakujejo množičen obisk

    Pri Nogometni zvezi Sloveniji so se zaradi velikega zanimanja za četrtkovo tekmo naše reprezentance z Belorusijo odločili odpreti zgornje tribune.
    27. 1. 2026 | 20:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    ZDA

    Premirje v Minnesoti, ne pa tudi v ameriških vojnah

    Bela hiša je napovedala iskanje soglasja z demokratskimi oblastmi Minnesote, a to ne pomeni konca sporov o priseljencih.
    Barbara Kramžar 27. 1. 2026 | 20:31
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Državni zbor

    Korak h krepitvi demokracije ali dvom o iskrenih namenih

    Poslanci so obravnavali predloga zakona o tožbah SLAPP in kazenski obravnavi mladoletnikov.
    27. 1. 2026 | 20:00
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Euro v futsalu

    V Stožicah pričakujejo množičen obisk

    Pri Nogometni zvezi Sloveniji so se zaradi velikega zanimanja za četrtkovo tekmo naše reprezentance z Belorusijo odločili odpreti zgornje tribune.
    27. 1. 2026 | 20:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Gospodarstvo  |  Like
    Vredno branja

    Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

    ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
    18. 12. 2025 | 13:01
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Napredek v implantologiji: Ste slišali, kako to rešujejo v Zagrebu?

    Začetek leta je pravi čas za premik k stabilnim zobem, tudi če so vam že rekli, da je čeljustne kosti premalo.
    Promo Delo 22. 1. 2026 | 10:38
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Kariera
    Vredno branja

    JYSK Slovenija potrjen kot eden najboljših delodajalcev v Evropi

    Top Employers Institute, avtoriteta za prepoznavanje odličnosti na področju upravljanja človeških virov, je JYSKU podelil certifikat Top Employer Europe 2026.
    Promo Delo 22. 1. 2026 | 12:41
    Preberite več
    Promo
    Kultura  |  Glasba
    Vredno branja

    Februarski glasbeni odtis

    9. Zimski festival bo februarja prestolnico napolnil z vrhunsko glasbo domačih in tujih umetnikov.
    Promo Delo 23. 1. 2026 | 14:15
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Sodelujte v nagradni igri in poskrbite za svojo prihodnost!

    Naš vsakdan je sestavljen iz številnih majhnih odločitev: kaj je nujno, kaj lahko počaka, kaj bomo prestavili na jutri.
    Promo Delo 1. 1. 2026 | 15:30
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Vredno branja

    Energetika v investiciji ni strošek, temveč prihranek

    Zakaj je zgodnji energetski razmislek postal ena ključnih investicijskih odločitev?
    27. 1. 2026 | 14:24
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    FORUM

    Grožnje se stopnjujejo. Gre za osebno odgovornost?

    Ko kibernetski napad ni več IT-tema, ampak osebna odgovornost vodstva.
    27. 1. 2026 | 09:55
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo