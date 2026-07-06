Ameriška politika na Balkanu se vrti okoli plina

ZDA z uporabo terminala na Krku potiskajo zeleno politiko EU na stranski tir.

Hrvaški otok Krk je poln čudovitih plaž. Turisti, ki na otok priletijo z letalom, lahko v bližini letališča opazijo nekaj, kar je videti kot zasidrana ladja. V resnici je to plavajoči terminal za utekočinjeni zemeljski plin. Od odprtja leta 2021 je postal eno ključnih evropskih vozlišč za uvoz utekočinjenega zemeljskega plina – večinoma, vendar ne izključno, iz ZDA. Prav ta terminal je tudi eden od razlogov, da se ameriški in evropski cilji v regiji, ki so bili več desetletij usklajeni, vse bolj razhajajo. V šestih državah Zahodnega Balkana, ki niso članice Evropske unije, politika »Najprej Amerika« (»America First«) postopno izrinja Evropsko unijo s poti. Razhajanja so bila očitna na aprilskem srečanju v Dubrovniku, še enem hrvaškem obmorskem letovišču, kjer so se zbrale članice EU iz ...