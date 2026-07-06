Ameriška politika na Balkanu se vrti okoli plina

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    Infrastruktura za plin se v regiji še razvija. FOTO: Ljubo Vukelič
    The Economist
    6. 7. 2026 | 05:00
    7:06
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    Spremljajte Delo kot prednostni vir na Googlu
    Hrvaški otok Krk je poln čudovitih plaž. Turisti, ki na otok priletijo z letalom, lahko v bližini letališča opazijo nekaj, kar je videti kot zasidrana ladja. V resnici je to plavajoči terminal za utekočinjeni zemeljski plin. Od odprtja leta 2021 je postal eno ključnih evropskih vozlišč za uvoz utekočinjenega zemeljskega plina – večinoma, vendar ne izključno, iz ZDA. Prav ta terminal je tudi eden od razlogov, da se ameriški in evropski cilji v regiji, ki so bili več desetletij usklajeni, vse bolj razhajajo. V šestih državah Zahodnega Balkana, ki niso članice Evropske unije, politika »Najprej Amerika« (»America First«) postopno izrinja Evropsko unijo s poti. Razhajanja so bila očitna na aprilskem srečanju v Dubrovniku, še enem hrvaškem obmorskem letovišču, kjer so se zbrale članice EU iz ...
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    Andrej Velkavrh

    Treba se je vprašati, zakaj proizvajati več, če imamo že tako preveč

    Z znanim meteorologom smo se pogovarjali tudi o tem, kaj bi lahko storili, da nam ne bo kmalu res postalo prevroče.
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    Ministrstvo napoveduje posege v sistem dolgotrajne oskrbe. Blagajna plačuje precej višje račune.
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    Mnenja  |  Kolumne
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    Demokracija brez volitev, parlament iz bobna

    Predstavljajte si, da vsaka štiri leta namesto volitev poženemo boben, v katerem so imena polnoletnih državljanov, in z žrebom določimo predstavnike ljudstva.
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    NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

    Delov poslovni center

    ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoIzvozniki

    Šport

    NogometSP 2026TourKolesarstvoKošarkaZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

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