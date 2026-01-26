Ameriška služba ICE lani iz ZDA izgnala tri slovenske državljane

Ameriška zvezna služba za priseljevanje in carino (ICE) je lani iz ZDA izgnala tri slovenske državljane, je danes poročala Televizija Slovenija, ki je ob tem navedla, da je informacijo potrdilo tudi ministrstvo za zunanje in evropske zadeve.

Po podatkih nacionalne televizije je bil vzrok za izgon slovenskih državljanov, ki so se za pomoč obrnili na slovensko veleposlaništvo v Washingtonu, pretečeni potni listi.

O izgonu morebitnih drugih slovenskih državljanov zaradi kaznivih dejanj ali zaradi neveljavnosti dokumentov slovensko veleposlaništvo v ZDA ni bilo obveščeno, je še poročala Televizija Slovenija.

Zunanje ministrstvo vsem, ki v kratkem nameravajo potovati v ZDA, svetuje, naj se izogibajo območij, kjer potekajo protesti.

Eno takšnih območij, kjer so se razmere v zadnjih dneh dodatno zaostrile, je Minneapolis, tam so agenti Ice v soboto ubili 37-letnega zdravstvenega tehnika Alexa Prettija. Manj kot tri tedne pred tem pa je agent Ice prav tako v Minneapolisu ubil 37-letno mater treh otrok Renee Good.