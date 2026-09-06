Ameriška stran v Moskvi predstavila »več idej« za končanje vojne

Ruski predsednik Vladimir Putin in ameriška odposlanca so imeli v soboto triurno srečanje o končanju vojne v Ukrajini. V Kremlju so pogovore označili kot »izjemno odkrite, konstruktivne in zaznamovane z zaupanjem«, iz Bele hiše pa so sporočili, da so govorili o konkretnih predlogih rešitev. Zdaj po napovedih sledijo še pogovori v Ukrajini.

Ameriška odposlanca Steve Witkoff in Jared Kushner naj bi danes prispela v Ukrajino na pogovore s predsednikom Volodimirjem Zelenskim. Svetovalec ruskega predsednika Jurij Ušakov je po sobotnem srečanju v Kremlju novinarjem dejal, da je ameriška stran predstavila »več idej« za končanje vojne.

Putin je sicer v uvodu v srečanje pred kamerami opozoril, da »razmere seveda niso preproste«. »Predstavniki ZDA so se na ta obisk temeljito pripravili. Niso zgolj znova poudarili svoj običajni interes za hiter konec sovražnosti, temveč so predstavili tudi vrsto idej o možnih poteh do rešitve,« je dejal Ušakov. Kot je še poudaril, je ruska stran »izrazila prepričanje, da bodo zastavljeni cilji doseženi«, ni pa razkril, za katere konkretne cilje gre.

Tiskovni predstavnik Bele hiše je pozneje povedal, da sta odposlanca »razpravljala o vsebinskih načrtih za nadaljnje korake, ki bodo objavljeni v prihodnjih tednih.« Witkoff in Kushner, ki sta v imenu ZDA posredovala v dosedanjih diplomatskih prizadevanjih med Kijevom in Moskvo za končanje vojne v Ukrajini, sta bila v Moskvi že večkrat, medtem ko Kijeva doslej še nista obiskala.

Volodimir Zelenski je v petek predlagal, da bi v času njunih obiskov v prestolnicah Rusije in Ukrajine obveljalo premirje med vojskujočima se stranema. Putin pa je v soboto napovedal, da bo za tri dni ustavil zračne napade na ukrajinsko prestolnico. Obe državi sta danes potrdili, da minulo noč njuni prestolnici nista bili tarči napadov. Sta pa poročali o medsebojnih napadih v drugih delih držav.

Obe državi sta potrdili, da minulo noč njuni prestolnici nista bili tarči napadov. FOTO: Mikhail Metzel via Reuters

Guverner regije Zaporožje Ivan Fedorov je sporočil, da so ruske sile v zadnjih 24 urah v regiji izvedle 886 napadov z droni, letali in artilerijo na 54 naselij. Napadi so zahtevali eno življenje, 25 ljudi je bilo ranjenih. Po podatkih lokalnih oblasti so bili v soboto zvečer v napadu ruskega drona v mestu Čugujev v harkovski regiji na severovzhodu Ukrajine ubiti trije člani družine.

Na ukrajinski meji z Romunijo pa so ruski brezpilotniki zadeli mejni prehod. Zato so ga morali zapreti, so sporočile lokalne oblasti. Na družbenem omrežju Telegram je medtem neuradni vir poročal, da je po napadu z ukrajinskim dronom v rafineriji nafte v Rjazanu 150 kilometrov jugovzhodno od Moskve izbruhnil požar. Lokalne oblasti so samo potrdile požar v industrijskem območju. O napadih z droni so poročali tudi iz regije Rostov na jugu Rusije.

Prizadevanja za končanje vojne v Ukrajini, ki po ruski invaziji na državo traja že več kot štiri leta in pol, so v zadnjih mesecih zastala, potem ko se je pozornost ZDA preusmerila na vojno z Iranom.