Ameriška tajna služba ubila oboroženega osumljenca na Trumpovem posestvu

Ameriška tajna služba je sporočila, da so njeni agenti ustrelili in ubili oboroženega moškega, ki je nezakonito vstopil na posestvo predsednika Donalda Trumpa Mar-a-Lago na Floridi. Trump je bil v času incidenta v Washingtonu, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Po navedbah agencije so osumljenca, moškega, starega okoli dvajset let, opazili pri severnih vratih posestva Mar-a-Lago, kjer je nosil orožje in posodo za gorivo. Ne vedo še, ali je bila pištola napolnjena, navaja BBC.

Moškemu so ukazali, naj spusti predmete. Spustil je posodo in dvignil puško v strelski položaj. V tistem trenutku so agenti sprožili svoje orožje, da bi »nevtralizirali grožnjo«, so povedali vodja policije Ric Bradshaw.

Policisti so nosili telesne kamere. Vpleteni sta bili dve agenciji - tajna služba in šerifov urad. Noben policist ni bil poškodovan.

Identitete moškega, ki je bil ustreljen še vedno ni znana, prav tako ne poznamo okoliščin njegovega poskusa vstopa. Ni jasno, koliko strelov je bilo izstreljenih.

Pretekli napadi

Trump je bil v preteklosti že večkrat tarča načrtovanih napadov. V začetku tega meseca je bil 59-letni Ryan Routh, ki je septembra 2024 na igrišču za golf na Floridi načrtoval atentat na predsednika – dva meseca pred ameriškimi volitvami – obsojen na dosmrtno zaporno kazen.

Routhov načrtovani napad je sledil poskusu atentata na republikanskega voditelja v Pensilvaniji, kjer je 20-letni Matthew Crooks med zborovanjem izstrelil več strelov, pri čemer je eden oplazil Trumpovo desno uho. Napad, v katerem je bil ubit eden od udeležencev shoda, je pomenil prelomnico pri Trumpovi vrnitvi na oblast. Crooksa so varnostne sile takoj ustrelile in ubile, njegov motiv pa ostaja neznan.