Ameriška uprava se je ustavila: uslužbenci brez plač, državljani brez storitev

V ZDA se je opolnoči po lokalnem času uradno začela vladna zaustavitev, potem ko republikansko vodenemu senatu ni uspelo sprejeti zakona o financiranju države. To pomeni, da bo več sto tisoč zveznih uslužbencev ostalo brez plače, številni državni programi in storitve pa bodo začasno ustavljeni, poročajo tuji mediji.

Gre za prvo zaustavitev zvezne uprave po letu 2018. Takrat je trajala rekordnih 35 dni, kar je najdaljša prekinitev delovanja zvezne uprave v ameriški zgodovini. Pred tem je bil najdaljši primer 21-dnevna zaustavitev za časa predsednika Billa Clintona leta 1995, Barack Obama je leta 2013 doživel 16-dnevno blokado, Ronald Reagan pa je v osemdesetih letih skupaj preživel osem krajših prekinitev.

Tokratna zaustavitev pomeni, da bodo brez financiranja ostale številne storitve, med njimi programi prehranske pomoči, zvezno financirani vrtci, posojila za študente. Negotova je tudi odprtost narodnih parkov, letalski sektor pa se pripravlja na morebitne zamude zaradi obremenjenih kontrolorjev letenja.

Medtem ko so se finančni trgi sprva odzvali mirno, strokovnjaki opozarjajo, da bi zaustavitev lahko še dodatno povečala negotovost glede gospodarskih obetov. Poleg tega bo zaradi ustavitve dela ministrstva za delo zamujalo tudi redno mesečno poročilo o zaposlovanju.

Demkratska predstavnika kongresa in senata sta Trumpovo obnašanje označila za vse bolj nepredvidljivo in neuravnovešeno. FOTO: Nathan Howard/Reuters

Republikanci in demokrati odgovornost za to prelagajo drug na drugega. Demokrati zahtevajo ohranitev subvencij za zdravstveno zavarovanje in odpravo rezov pri javnem zdravstvu, republikanska administracija pa vztraja pri »čistem« proračunu brez dodatnih ukrepov. Za zdaj ni znakov, da bi bila katera od strani pripravljena popustiti.

Trump zagrozil z odpuščanjem delavcev, ki bi podprli demokrate

Ameriški predsednik Donald Trump je namignil na možnost odpuščanja zveznih uslužbencev, ki podpirajo demokrate.

V izjavi je Trump dejal: »Demokrati jo želijo zaustaviti, no, ko jo zaustaviš, moraš odpuščati. Odpustili bi veliko ljudi, ki jih bo to močno prizadelo. To bodo demokrati.« S tem je neposredno povezal morebitna odpuščanja s politično pripadnostjo zaposlenih. Svoje razmišljanje je nadaljeval z besedami, da bi iz takšne zaustavitve lahko izšlo tudi nekaj dobrega.

»Znebimo se lahko veliko stvari, ki si jih nismo želeli, in to bi bile demokratske stvari,« je še dodal po poročanju Al Džazire. Uradni profil Bele hiše je za zastoj prek družbenega omrežja X obtožil demokrate.

Demokrati nad Trumpa in republikance

Kot poroča NBC News, sta vodilna demokrata v kongresu, vodja manjšine v senatu Chuck Schumer in vodja manjšine v predstavniškem domu Hakeem Jeffries, za nastalo situacijo obdolžila predsednika Donalda Trumpa in republikance, hkrati pa poudarila svojo pripravljenost na pogajanja.

Vodja demokratske manjšine v senatu Chuck Schumer. FOTO: Andrew Caballero-Reynolds/AFP

V skupni izjavi sta poudarila, da demokrati »ostajajo pripravljeni najti dvostrankarsko pot za ponovno odprtje vlade na način, ki znižuje stroške in naslavlja republikansko krizo v zdravstvu.

Pri tem sta bila kritična do Trumpovega obnašanja, ki sta ga označila za »vse bolj nepredvidljivo in neuravnovešeno«. Po njunih besedah se Trump, »namesto da bi se v dobri veri pogajal o dvostrankarskem dogovoru, obsesivno ukvarja z objavljanjem norih videoposnetkov deepfake«.

Izjavo sta sklenila z besedami, da »država nujno potrebuje posredovanje, da se reši iz še ene Trumpove zaustavitve«.

V skrbeh tudi Evropa

Zaradi morebitne zaustavitve delovanja ameriške vlade Evropo skrbi, saj bi to po poročanju portala Euronews močno škodovalo evropskemu gospodarstvu. Zaustavitev bi zmanjšala ameriški uvoz, kar bi neposredno prizadelo evropska izvozna podjetja.

Po navedbah Euronews bi že rahlo upočasnjevanje gospodarske dejavnosti v ZDA vodilo do manjšega uvoza, kar bi zmanjšalo povpraševanje po izdelkih evropskih podjetij. FOTO: Scott Olson/AFP

Euronews opozarja tudi na praktične težave, kot so zamude v pristaniščih in morebitna zamrznitev izdajanja izvoznih dovoljenj, kar bi lahko ohromilo poslovanje.

Dvotedenska zaustavitev ameriške vlade bi imela na BDP Evropske unije negativen vpliv v višini štirih milijard evrov, osemtedenska pa bi ta znesek povečala na 16 milijard evrov. S tem je po mnenju portala Euronews na kocki ugled ZDA kot sidra svetovne gospodarske stabilnosti.