Ameriška vlada bo odpustila 4000 javnih uslužbencev

Ameriška vlada je med prekinitvijo financiranja začela množično odpuščati zvezne uslužbence, je včeraj na družbenih medijih naznanil direktor urada za proračun Bele hiše Russ Vought. Sedem vladnih agencij naj bi tako po poročanju BBC odpustilo več kot 4000 delavcev.

Za zdaj je sicer znanih zelo malo področnosti, vendar pa naj bi četrtino zmanjšanja osebja izvedli na ministrstvu za finance, kjer so menda obvestila poslali že nekaj manj kot 1500 zaposlenim. Ministrstvo za zdavje in socialne zadeve naj bi odpustilo med 1000 in 1200 delavci, po nekaj sto tudi v drugih resorjih, kot povzema BBC.

Razlog za odpuščanje je prekinitev financiranja. Ameriška zvezna vlada je namreč pred tednom dni ostala brez denarja, ker kongres ni sprejel proračuna, senatni demokrati pa so blokirali potrditev zakona o začasnem podaljšanju financiranja, ker ni vseboval podaljšanja zveznih subvencij za zdravstveno zavarovanje revnejših Američanov.

Russell Vought je napovedal odpuščanje javnih uslužbencev. FOTO: Nathan Howard/Reuters

Trump sicer odpušča zvezne uslužbence, odkar je 20. januarja prevzel oblast, v času prekinitve financiranja pa je celo izjavil, da mu demokrati delajo uslugo, saj bo sedaj lahko odpuščal še več delavcev. Zaradi prekinitve financiranja je na prisilnem neplačanem dopustu 750.000 zveznih uslužbencev. Tisti, ki delajo, pa ne prejemajo plače.

Sindikati zveznih uslužbencev so v četrtek na zveznem sodišču San Francisca vložili zahtevo za blokado odpuščanj, dokler sodišče ne odloči ali je to sploh zakonito. Demokrati trdijo, da odpuščanje v času prekinitve financiranja vlade ni zakonito.

Še posebej, ker Trump trdi, da odpuščajo v »demokratskih« agencijah zvezne vlade, česar ni znal razložiti. Niti Vought ni razložil, koliko ljudi so odpustili in iz katerih ministrstev oziroma agencij.

Republikanci zahtevajo podaljšanje financiranja in napovedujejo možnost pogajanj o zdravstvenih subvencijah, demokrati jim ne zaupajo in zahtevajo subvencije v predlogu o podaljšanju financiranja vlade.