ZDA evakuirale svoje diplomate iz Kartuma

Ameriška vojska je iz sudanske prestolnice Kartum evakuirala ameriške diplomate in njihove družine, je po poročanju BBC sporočil ameriški predsednik Joe Biden. Pozval je k »takojšnjem in brezpogojnem premirju«.

Nekaj manj kot sto ljudi so v zgodnjih jutranjih urah evakuirali v bliskoviti akciji, ki je trajala manj kot uro, s tremi transportnimi helikopterji chinook izpred ameriške ambasade v Kartumu. V operaciji je sodelovalo več kot sto pripadnikov posebnih vojaških enot, ki so na akcijo poleteli iz Džibutija. Tam imajo ZDA vojaško oporišče.

Med evakuiranimi je tudi nekaj diplomatov iz drugih držav, je sporočil namestnik ameriškega državnega sekretarja John Bass.

Ameriško veleposlaništvo v Kartumu je zaprto. Na uradnem profilu na Twitterju so zapisali, da ameriška vlada ne more nuditi diplomatske pomoči njenim državljanom v Sudanu, in da zaradi varnosti ne more zagotoviti evakuacije zasebnikov, poroča BBC.

Evakuacija ameriških državljanov je druga reševalna akcija tujih državljanov po izbruhu spopadov med sudansko vojsko in paravojaškimi enotami RSF v Kartumu prejšnji teden.

V soboto so z ladjo evakuirali več kot 150 državljanov, diplomatov in uradnikov mednarodnih organizacij. Večina je imela potni list držav Perzijskega zaliva, Egipta, Pakistana in Kanade.

FOTO: Mohamed Nureldin Abdallah/Reuters

Evakuaciji začeli Francija in Španija

Da se ZDA, Francija, Združeno kraljestvo in Kitajska pripravljajo na evakuacije, je že v soboto potrdil tiskovni predstavnik sudanske vojske. Iz Pariza so danes potrdili, da so začeli lastno evakuacijo, francosko zunanje ministrstvo pa je ob tem navedlo, da bodo pri tem pomagali tudi ostalim evropskim državljanom in tistim iz »zavezniških partnerskih držav«.

Po navedbah španskih medijev je letala za evakuacijo v Sudan poslala tudi Španija, je poročala nemška tiskovna agencija dpa.

Po poročanju japonskega portala TBS news bodo iz Sudana že danes evakuirali tudi osebje Združenih narodov, vključno z japonskimi državljani in njihovimi družinami, navaja Reuters.

O evakuaciji diplomatskega osebja razmišlja tudi Velika Britanija, piše BBC.

Morebitna evakuacija slovenskih državljanov

bo koordinirana na ravni EU

Slovensko ministrstvo za zunanje in evropske razmere je v petek sporočilo, da bo morebitna evakuacija slovenskih državljanov koordinirana na ravni EU.

Spopadi v Sudanu so po večtedenskem sporu med poveljnikom sudanske vojske Abdelom Fatahom al Burhanom in njegovim namestnikom Mohamedom Hamdanom Dagalom, ki poveljuje paravojaškim silam RSF, izbruhnili pred dvema tednoma. V njih je po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) doslej umrlo najmanj 413 ljudi, še okoli 3500 pa je bilo ranjenih.

Tarče letalskih napadov in obstreljevanja v Kartumu so bili tudi javna infrastruktura, kot so bolnišnice, in stanovanjske četrti.

Pričakovati je, da bo število smrtnih žrtev naraslo, saj je zaradi neprevoznosti cest močno otežen dostop do bolnišnic. Zaprto je tudi letališče v Kartumu.

Združeni narodi so posvarili, da je okoli 20.000 ljudi – večinoma ženske in otroci – pred spopadi zbežalo iz sudanske pokrajine Darfur čez mejo v bližnji Čad.

Vsa prizadevanja mednarodne skupnosti za prekinitev spopadov so bila doslej neuspešna. Kratki prekinitvi ognja ob ramazanskem bajramu v noči na soboto so sledili novi spopadi.